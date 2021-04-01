https://ria.ru/20210401/diplomatiya-1603743170.html

Посольства 12 стран прекратили работу в КНДР из-за сложной обстановки

Посольства 12 стран прекратили работу в КНДР из-за сложной обстановки

Всего девять послов иностранных государств и четыре временных поверенных в делах продолжают работу в КНДР, где сохраняются тотальные ограничения и острый... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:23

2021-04-01T10:23

2021-04-01T12:26

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Всего девять послов иностранных государств и четыре временных поверенных в делах продолжают работу в КНДР, где сохраняются тотальные ограничения и острый дефицит необходимых товаров.Об этом сообщили в российском представительстве, которое также продолжает работу. В Северной Корее уже закрылись посольства Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии и Франции, также из страны уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций.Как отметили в российской дипмиссии в КНДР, "к сожалению, исход иностранцев отсюда продолжится". "Хотя их здесь в настоящее время и так почти не осталось – всего менее 290 человек. Покидающих корейскую столицу можно понять – далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем", —заявили в посольстве.В представительстве отметили, что российским дипломатам также приходится нелегко, из-за чего некоторым сотрудникам пришлось прервать командировки. Вместе с тем, в дипмиссии отметили, что ее работоспособность сохраняется в полной мере.

https://ria.ru/20210226/drezina-1599113128.html

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россия, пхеньян, венесуэла, чехия, в мире