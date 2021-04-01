https://ria.ru/20210401/dietolog-1603742905.html
Диетолог назвала способы сбросить лишний вес, набранный на самоизоляции
Диетолог назвала способы сбросить лишний вес, набранный на самоизоляции
Москвичи, набравшие вес на самоизоляции, могут сбросить его, вернувшись к обычной жизни, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:19
2021-04-01T10:19
2021-04-01T10:19
антонина стародубова
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Москвичи, набравшие вес на самоизоляции, могут сбросить его, вернувшись к обычной жизни, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По словам диетолога, питание в период пандемии у многих людей изменилось, потому что изменился образ жизни, особенно в период самоизоляции. Люди, которые до этого много работали и вели активный образ жизни, оказались "в четырех стенах", поэтому им было сложно при этом ограничивать себя в еде. Встречались и другие крайности – резкое ограничение питания, несбалансированные дефицитные рационы."Большинство людей, которые были в изоляции, набрали какое-то количество килограммов. Для того чтобы сбросить несколько лишних килограммов, не требуется соблюдать особую диету, не нужно резко ограничивать прием пищи или голодать, достаточно просто вернуться к привычному, в идеале – здоровому, образу жизни, питанию с нормальной физической активностью. Тогда эти несколько килограммов постепенно уйдут постепенно сами собой", - рассказала Стародубова.Она отметила, что даже если за время самоизоляции масса тела увеличилась значительно - на 6-10 килограммов - это тоже не катастрофическая ситуация. Принцип тот же самый – вернуться к соблюдению принципов здорового питания, но только необходимо повысить при этом физическую активность. Больше двигаться, делать физические упражнения самостоятельно на открытом воздухе или записаться в фитнес-клуб или спортзал.
https://ria.ru/20210401/dieta-1603724660.html
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антонина стародубова, общество
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Москвичи, набравшие вес на самоизоляции, могут сбросить его, вернувшись к обычной жизни, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова
.
По словам диетолога, питание в период пандемии у многих людей изменилось, потому что изменился образ жизни, особенно в период самоизоляции. Люди, которые до этого много работали и вели активный образ жизни, оказались "в четырех стенах", поэтому им было сложно при этом ограничивать себя в еде. Встречались и другие крайности – резкое ограничение питания, несбалансированные дефицитные рационы.
"Большинство людей, которые были в изоляции, набрали какое-то количество килограммов. Для того чтобы сбросить несколько лишних килограммов, не требуется соблюдать особую диету, не нужно резко ограничивать прием пищи или голодать, достаточно просто вернуться к привычному, в идеале – здоровому, образу жизни, питанию с нормальной физической активностью. Тогда эти несколько килограммов постепенно уйдут постепенно сами собой", - рассказала Стародубова.
Она отметила, что даже если за время самоизоляции масса тела увеличилась значительно - на 6-10 килограммов - это тоже не катастрофическая ситуация. Принцип тот же самый – вернуться к соблюдению принципов здорового питания, но только необходимо повысить при этом физическую активность. Больше двигаться, делать физические упражнения самостоятельно на открытом воздухе или записаться в фитнес-клуб или спортзал.