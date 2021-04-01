https://ria.ru/20210401/dieta-1603724660.html
Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
Несбалансированные диеты снижают иммунитет и устойчивость к заболеваниям, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T03:53
2021-04-01T03:53
2021-04-01T07:49
россия
антонина стародубова
здоровье
москва
диета
общество
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Россиян предупредили об опасных диетах
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Несбалансированные диеты снижают иммунитет и устойчивость к заболеваниям, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."Мы предостерегаем от экстремального похудения, не нужно голодать, не нужно резко ограничивать питание и следовать "модным" диетам - это вредно. Несбалансированные диеты могут, прежде всего, снизить иммунитет и устойчивость к заболеваниям", - отметила Стародубова.По ее словам, здоровое оптимальное питание и адекватная физическая нагрузка будут способствовать тому, что со временем масса тела придет в норму. Медленное снижение массы при избыточной массе тела или ожирении лучше и полезнее для здоровья.
https://ria.ru/20210331/dietolog-1603563148.html
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россия, антонина стародубова, здоровье, москва, диета, общество