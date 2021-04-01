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Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
Несбалансированные диеты снижают иммунитет и устойчивость к заболеваниям, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T03:53
2021-04-01T07:49
россия
антонина стародубова
здоровье
москва
диета
общество
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Россиян предупредили об опасных диетах
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Несбалансированные диеты снижают иммунитет и устойчивость к заболеваниям, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."Мы предостерегаем от экстремального похудения, не нужно голодать, не нужно резко ограничивать питание и следовать "модным" диетам - это вредно. Несбалансированные диеты могут, прежде всего, снизить иммунитет и устойчивость к заболеваниям", - отметила Стародубова.По ее словам, здоровое оптимальное питание и адекватная физическая нагрузка будут способствовать тому, что со временем масса тела придет в норму. Медленное снижение массы при избыточной массе тела или ожирении лучше и полезнее для здоровья.
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россия, антонина стародубова, здоровье, москва, диета, общество

Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет

03:53 01.04.2021 (обновлено: 07:49 01.04.2021)
 
© Depositphotos / OdelindeКетогенная диета
Кетогенная диета - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Depositphotos / Odelinde
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Несбалансированные диеты снижают иммунитет и устойчивость к заболеваниям, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Мы предостерегаем от экстремального похудения, не нужно голодать, не нужно резко ограничивать питание и следовать "модным" диетам - это вредно. Несбалансированные диеты могут, прежде всего, снизить иммунитет и устойчивость к заболеваниям", - отметила Стародубова.
По ее словам, здоровое оптимальное питание и адекватная физическая нагрузка будут способствовать тому, что со временем масса тела придет в норму. Медленное снижение массы при избыточной массе тела или ожирении лучше и полезнее для здоровья.
Диета - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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РоссияАнтонина СтародубоваЗдоровьеМосквадиетаОбщество
 
 
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