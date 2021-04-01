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Световые праздничные конструкции начали демонтировать в Москве
Световые праздничные конструкции начали демонтировать в Москве
Специалисты начали демонтаж 3 743 праздничных световых конструкций в Москве, установленных к Новому году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:13
2021-04-01T12:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты начали демонтаж 3 743 праздничных световых конструкций в Москве, установленных к Новому году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В этом году световые конструкции украшали городские улицы, площади и парки рекордно долго – до 1 апреля, хотя обычно их убирают в начале марта."За неделю специалисты комплекса городского хозяйства демонтируют 3 743 праздничные конструкции. Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.Отмечается, что все украшения тщательно почистят, проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют."Световые конструкции используются повторно из года в год – вновь мы их увидим в середине декабря", - добавили в комплексе.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Световые праздничные конструкции начали демонтировать в Москве

12:13 01.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПраздничная инсталляция на площади перед зданием Киевского вокзала в Москве
Праздничная инсталляция на площади перед зданием Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты начали демонтаж 3 743 праздничных световых конструкций в Москве, установленных к Новому году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В этом году световые конструкции украшали городские улицы, площади и парки рекордно долго – до 1 апреля, хотя обычно их убирают в начале марта.
"За неделю специалисты комплекса городского хозяйства демонтируют 3 743 праздничные конструкции. Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что все украшения тщательно почистят, проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют.
"Световые конструкции используются повторно из года в год – вновь мы их увидим в середине декабря", - добавили в комплексе.
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