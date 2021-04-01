https://ria.ru/20210401/demontazh-1603765076.html

Световые праздничные конструкции начали демонтировать в Москве

Световые праздничные конструкции начали демонтировать в Москве

Специалисты начали демонтаж 3 743 праздничных световых конструкций в Москве, установленных к Новому году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:13

2021-04-01T12:13

2021-04-01T12:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты начали демонтаж 3 743 праздничных световых конструкций в Москве, установленных к Новому году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.В этом году световые конструкции украшали городские улицы, площади и парки рекордно долго – до 1 апреля, хотя обычно их убирают в начале марта."За неделю специалисты комплекса городского хозяйства демонтируют 3 743 праздничные конструкции. Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.Отмечается, что все украшения тщательно почистят, проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют."Световые конструкции используются повторно из года в год – вновь мы их увидим в середине декабря", - добавили в комплексе.

https://realty.ria.ru/20210401/kapremont-1603750056.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва