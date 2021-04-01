https://ria.ru/20210401/dekret-1603875258.html

В России могут увеличить входящий в страховой стаж срок ухода за ребенком

В России могут увеличить входящий в страховой стаж срок ухода за ребенком

Необходимо увеличить продолжительность периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком, который бы засчитывался в страховой стаж при назначении пенсии... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T21:27

2021-04-01T21:27

2021-04-01T21:27

татьяна москалькова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603784438_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_e20582baa71a7a6c5571d6ae63596bae.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Необходимо увеличить продолжительность периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком, который бы засчитывался в страховой стаж при назначении пенсии родителям, следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год."В настоящее время при назначении пенсии одному из родителей, который осуществлял уход за ребенком, находясь в одноименном отпуске, в его страховой стаж засчитывается только период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет... Учет в страховом стаже определенных периодов нахождения в отпуске по уходу за ребенком ограничивает права лиц, осуществляющих уход за детьми в многодетных семьях, и приводит к необходимости скорейшего возвращения на работу. Было бы справедливым увеличить продолжительность периодов, засчитываемых в страховой стаж при назначении пенсии родителям", - говорится в сообщении.Так, омбудсмен пояснила, что всего в страховой стаж могут засчитать не более 6 лет пребывания в отпуске по уходу за ребенком в течение жизни или четыре полных декретных отпуска по полтора года.По данным Росстата, которые приводятся в докладе, за последние полтора года число женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, уменьшилось на 10%. Так, во втором квартале 2020 года в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет находилось 681,5 тысячи женщин, от полутора до трех лет — 598,7 тысячи женщин.

https://ria.ru/20210203/posobie-1595900082.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество