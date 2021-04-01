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В России могут увеличить входящий в страховой стаж срок ухода за ребенком
В России могут увеличить входящий в страховой стаж срок ухода за ребенком
Необходимо увеличить продолжительность периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком, который бы засчитывался в страховой стаж при назначении пенсии... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T21:27
2021-04-01T21:27
татьяна москалькова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Необходимо увеличить продолжительность периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком, который бы засчитывался в страховой стаж при назначении пенсии родителям, следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год."В настоящее время при назначении пенсии одному из родителей, который осуществлял уход за ребенком, находясь в одноименном отпуске, в его страховой стаж засчитывается только период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет... Учет в страховом стаже определенных периодов нахождения в отпуске по уходу за ребенком ограничивает права лиц, осуществляющих уход за детьми в многодетных семьях, и приводит к необходимости скорейшего возвращения на работу. Было бы справедливым увеличить продолжительность периодов, засчитываемых в страховой стаж при назначении пенсии родителям", - говорится в сообщении.Так, омбудсмен пояснила, что всего в страховой стаж могут засчитать не более 6 лет пребывания в отпуске по уходу за ребенком в течение жизни или четыре полных декретных отпуска по полтора года.По данным Росстата, которые приводятся в докладе, за последние полтора года число женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, уменьшилось на 10%. Так, во втором квартале 2020 года в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет находилось 681,5 тысячи женщин, от полутора до трех лет — 598,7 тысячи женщин.
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татьяна москалькова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

В России могут увеличить входящий в страховой стаж срок ухода за ребенком

21:27 01.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Необходимо увеличить продолжительность периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком, который бы засчитывался в страховой стаж при назначении пенсии родителям, следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год.
"В настоящее время при назначении пенсии одному из родителей, который осуществлял уход за ребенком, находясь в одноименном отпуске, в его страховой стаж засчитывается только период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет... Учет в страховом стаже определенных периодов нахождения в отпуске по уходу за ребенком ограничивает права лиц, осуществляющих уход за детьми в многодетных семьях, и приводит к необходимости скорейшего возвращения на работу. Было бы справедливым увеличить продолжительность периодов, засчитываемых в страховой стаж при назначении пенсии родителям", - говорится в сообщении.
Так, омбудсмен пояснила, что всего в страховой стаж могут засчитать не более 6 лет пребывания в отпуске по уходу за ребенком в течение жизни или четыре полных декретных отпуска по полтора года.
По данным Росстата, которые приводятся в докладе, за последние полтора года число женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, уменьшилось на 10%. Так, во втором квартале 2020 года в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет находилось 681,5 тысячи женщин, от полутора до трех лет — 598,7 тысячи женщин.
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Татьяна МоскальковаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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