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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210401/chay-1603795439.html
Пандемия не повлияла на ввоз чая из Китая в Россию
Пандемия не повлияла на ввоз чая из Китая в Россию
В 2020 году российский импорт чая из Китая продемонстрировал рост и на этот сектор не повлияла пандемия COVID-19, сообщил РИА Новости гендиректор Российской... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:37
2021-04-01T14:37
россия-китай: главное
росчайкофе
рамаз чантурия
китай
экономика
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МОСКВА, 1 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году российский импорт чая из Китая продемонстрировал рост и на этот сектор не повлияла пандемия COVID-19, сообщил РИА Новости гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.По его словам, Россия ежегодно импортирует из Китая более десяти тысяч тонн чая. В последние годы объем импорта остаётся стабильным, без резких колебаний. Согласно статистике "Росчайкофе", в 2020 году из Китая в Россию было поставлено 14,7 тысячи тонн чая, что даже больше, чем годом ранее.Чантурия отметил, что средняя цена на импортируемый из Китая чай в прошлом году немного снизилась. Согласно предварительным оценкам "Росчайкофе", средняя цена на импорт китайского чая обычно составляла 2,83 доллара за 1 килограмм, а в 2020 году этот показатель снизился до 2,52 доллара за 1 килограмм.Несмотря на удар коронавирусной инфекции торгово-экономическое сотрудничество Китая и России в 2020 году всё же продемонстрировало мощную устойчивость. Товарооборот двух стран в прошлом году превысил 107,7 миллиарда долларов и три года подряд преодолевал отметку 100 миллиардов долларов. Китай на протяжении 11 лет является крупнейшим торговым партнером России. При этом, в сфере двухсторонней торговли непрерывно появляются новые точки роста, что наиболее очевидно в секторе торговли сельскохозяйственной продукцией.
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росчайкофе, рамаз чантурия, китай, экономика

Пандемия не повлияла на ввоз чая из Китая в Россию

14:37 01.04.2021
 
© Pixabay / Rupar LeoЧайная плантация в Китае
Чайная плантация в Китае - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Pixabay / Rupar Leo
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МОСКВА, 1 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году российский импорт чая из Китая продемонстрировал рост и на этот сектор не повлияла пандемия COVID-19, сообщил РИА Новости гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
По его словам, Россия ежегодно импортирует из Китая более десяти тысяч тонн чая. В последние годы объем импорта остаётся стабильным, без резких колебаний. Согласно статистике "Росчайкофе", в 2020 году из Китая в Россию было поставлено 14,7 тысячи тонн чая, что даже больше, чем годом ранее.
Чантурия отметил, что средняя цена на импортируемый из Китая чай в прошлом году немного снизилась. Согласно предварительным оценкам "Росчайкофе", средняя цена на импорт китайского чая обычно составляла 2,83 доллара за 1 килограмм, а в 2020 году этот показатель снизился до 2,52 доллара за 1 килограмм.
Несмотря на удар коронавирусной инфекции торгово-экономическое сотрудничество Китая и России в 2020 году всё же продемонстрировало мощную устойчивость. Товарооборот двух стран в прошлом году превысил 107,7 миллиарда долларов и три года подряд преодолевал отметку 100 миллиардов долларов. Китай на протяжении 11 лет является крупнейшим торговым партнером России. При этом, в сфере двухсторонней торговли непрерывно появляются новые точки роста, что наиболее очевидно в секторе торговли сельскохозяйственной продукцией.
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