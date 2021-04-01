https://ria.ru/20210401/chay-1603795439.html

Пандемия не повлияла на ввоз чая из Китая в Россию

Пандемия не повлияла на ввоз чая из Китая в Россию

В 2020 году российский импорт чая из Китая продемонстрировал рост и на этот сектор не повлияла пандемия COVID-19, сообщил РИА Новости гендиректор Российской... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:37

2021-04-01T14:37

2021-04-01T14:37

россия-китай: главное

росчайкофе

рамаз чантурия

китай

экономика

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МОСКВА, 1 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году российский импорт чая из Китая продемонстрировал рост и на этот сектор не повлияла пандемия COVID-19, сообщил РИА Новости гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.По его словам, Россия ежегодно импортирует из Китая более десяти тысяч тонн чая. В последние годы объем импорта остаётся стабильным, без резких колебаний. Согласно статистике "Росчайкофе", в 2020 году из Китая в Россию было поставлено 14,7 тысячи тонн чая, что даже больше, чем годом ранее.Чантурия отметил, что средняя цена на импортируемый из Китая чай в прошлом году немного снизилась. Согласно предварительным оценкам "Росчайкофе", средняя цена на импорт китайского чая обычно составляла 2,83 доллара за 1 килограмм, а в 2020 году этот показатель снизился до 2,52 доллара за 1 килограмм.Несмотря на удар коронавирусной инфекции торгово-экономическое сотрудничество Китая и России в 2020 году всё же продемонстрировало мощную устойчивость. Товарооборот двух стран в прошлом году превысил 107,7 миллиарда долларов и три года подряд преодолевал отметку 100 миллиардов долларов. Китай на протяжении 11 лет является крупнейшим торговым партнером России. При этом, в сфере двухсторонней торговли непрерывно появляются новые точки роста, что наиболее очевидно в секторе торговли сельскохозяйственной продукцией.

https://ria.ru/20210331/radioteleskop-1603580486.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росчайкофе, рамаз чантурия, китай, экономика