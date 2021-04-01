https://ria.ru/20210401/chavatta-1603701457.html

Роберто Чаватта: Сан-Марино высоко оценивает "Спутник V", вакцина надежна

Роберто Чаватта: Сан-Марино высоко оценивает "Спутник V", вакцина надежна

В феврале находящаяся на Апеннинском полуострове Республика Сан-Марино оказалась в трудном положении. Несмотря на соглашения о поставках вакцин от COVID-19,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:00

2021-04-01T10:00

2021-04-01T10:01

рфпи против covid 19

вакцина "спутник v"

россия

российский фонд прямых инвестиций

воз

совет европы

сан-марино

италия

интервью

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В феврале находящаяся на Апеннинском полуострове Республика Сан-Марино оказалась в трудном положении. Несмотря на соглашения о поставках вакцин от COVID-19, заключенные ранее с Италией и ЕС, в стране не было ни одной дозы противовирусного препарата. В сложившейся ситуации власти этого небольшого государства обратились к России с просьбой направить им партию вакцины "Спутник V", что вскоре и было сделано. Так Сан-Марино стала первой страной Западной Европы, которая начала использовать этот российский препарат. О том, как идет сейчас кампания по вакцинации от коронавируса в Светлейшей республике, корреспондент РИА Новости в Риме Сергей Старцев попросил рассказать государственного секретаря (министра) Сан-Марино по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватту. — Господин госсекретарь, намерена ли Республика Сан-Марино и далее закупать российскую вакцину от COVID-19?— Это будет зависеть от целого ряда обстоятельств. Естественно, мы все время находимся в контакте с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и поддерживаем с ними постоянный диалог. Решение этого вопроса будет, прежде всего, зависеть от наличия вакцины с их стороны. Мы же руководствуемся необходимостью как можно скорее завершить вакцинацию. Поэтому в случае, если готовность и желание с российской стороны будут, мы готовы это сделать. Повторяю: нам нужно такое количество вакцины, которое позволит завершить кампанию по вакцинации в Сан-Марино. — Какова конечная цель этой кампании? Какие задачи вы перед собой ставите?— Мы рассчитываем добиться максимального результата, который, конечно, будет зависеть и от отношения к данному вопросу граждан. В настоящее время кампания идет очень хорошо, люди участвуют в ней согласно плану, который устанавливает очередность возрастных категорий. Мы рассчитываем в сжатые сроки сделать такое количество прививок, которое позволит добиться образования коллективного иммунитета. По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), минимальное число для этого должно составить 70% населения. Поэтому, если мы достигнем показателя в районе 70-80%, то будем чувствовать себя значительно спокойней.Когда нам удастся получить такой результат, сегодня трудно сказать. Многое будет зависеть от того, сколько доз вакцин нам поставят, а также от активности населения. Но учитывая, что в Сан-Марино проживает всего около 35 тысяч человек, думаю нам довольно скоро удастся обеспечить такой результат. — Были ли во время использования вакцины "Спутник V" в Сан-Марино зафиксированы какие-то побочные эффекты? Какую оценку вы сегодня могли бы дать этому препарату?— Были весьма немногочисленные случаи проявления нежелательных эффектов. Причем речь идет о незначительных проявлениях, в частности, о головной боли и небольшой температуре. Лишь в паре случаев имел место более существенный эффект, но это продолжалось всего несколько часов. Никаких серьезных негативных последствий нами зафиксировано не было. Нам представляется, что это надежная вакцина.Безусловно, мы оцениваем "Спутник V" абсолютно позитивно. Те немногие исследования, которые мы уже смогли провести, в том числе, относительно образования антител, дали очень хорошие, многообещающие результаты. Поэтому мы надеемся, что уже в ближайшие дни использование вакцины произведет положительный эффект, и это приведет к снижению количества заражений в стране.— Почему вы решили заключить договор о поставках российской вакцины, и как это произошло?— У нас действует протокол, который мы подписали в начале января с Италией и ЕС относительно вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). К сожалению, имели место очень существенные задержки с поставками этих вакцин по причинам бюрократического и административного характера, связанным с поведением производителей. В результате в феврале у нас не было никаких вакцин. В этой ситуации мы обратились к Российской Федерации через ее представителей в Совете Европы и через посла РФ в Италии и Сан-Марино. Таким образом мы в очень короткие сроки установили контакты с РФПИ. Переговоры прошли весьма успешно, и уже 23 февраля мы получили первые 7500 доз "Спутника V".Должен сказать, что тогда нам необходимо было разблокировать щекотливую ситуацию, при которой мы были единственной страной в Европе, которая никого не могла вакцинировать. И благодаря "Спутнику V" мы смогли это сделать и начать кампанию по вакцинации, которая сейчас проходит очень активно. — Сан-Марино не является членом ЕС и поэтому при выборе вакцин от COVID-19 не нуждается в разрешении со стороны ЕМА. Тем не менее, что стало научной основой для решения использовать "Спутник V" в республике?— В то время в научном журнале The Lancet уже была опубликована статья, согласно которой эффективность вакцины достигает 91,6%. В те же дни итальянский институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani выступил с важным заявлением, указав, что настал момент приступить к экспериментам и использованию этой вакцины. Кроме того, когда мы установили контакты с РФПИ, его представители предоставили нам документацию относительно исследований, которые были ими проведены. Мы направили эти документы в компетентные органы Сан-Марино – комитет по биоэтике и комитет по научным исследованиям, которые подтвердили безопасность вакцины.На основании этих заключений, а также, учитывая тот факт, что тогда "Спутник V" уже был одобрен более чем в 20 странах, мы и приняли решение следовать по этому пути.— Эта история как-то сказалась на отношениях между нашими странами?— Дело в том, что уже долгие годы у нас с Российской Федерацией прекрасные отношения. Должен отметить, что со стороны РФ всегда проявлялась готовность к сотрудничеству. Поэтому мне не остается ничего иного, как подтвердить прекрасное состояние наших отношений и выразить надежду на их дальнейшее развитие ко взаимному удовлетворению.

https://ria.ru/20210315/vaktsina-1601387258.html

https://ria.ru/20210319/vaktsina-1601953329.html

https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599734733.html

https://ria.ru/20210223/vaktsina-1598676398.html

россия

сан-марино

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, воз, совет европы, сан-марино, италия, интервью, интервью - авторы