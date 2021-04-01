https://ria.ru/20210401/borrel-1603840508.html

Захарова прокомментировала заявления Борреля о России и Китае

Захарова прокомментировала заявления Борреля о России и Китае

Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля по России и Китаю - это попытка извратить все до... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:35

2021-04-01T17:35

2021-04-01T17:35

жозеп боррель

мария захарова

сергей лавров

евросоюз

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сша

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля по России и Китаю - это попытка извратить все до неузнаваемости, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Боррель усмотрел в недавнем визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай и в совместных заявлениях российских и китайских политиков желание "объединить усилия для противостояния западному миру". Боррель также отметил, что ЕС для защиты демократических ценностей и противодействия "самоутверждающимся авторитарным державам" необходимо объединить усилия с США."Мы видим в этих заявлениях и в принципе в политическом курсе попытку извратить все до неузнаваемости. Как раз Евросоюз своим последними заявлениями и нелегитимными санкционными решениями против и России, и Китая продолжает недружественную линию, отдаляет себя о своих соседей по евразийскому континенту, а также возвращает в дипломатический лексикон формулировки периода холодной войны, при этом продвигая архаичное блоковое мышление", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Углубляет ЕС и разделительные линии. Попытки Евросоюза разговаривать с другими с позиции силы весьма опасны, поскольку способны дестабилизировать международные отношения. Продолжая в том же духе, Брюссель рискует остаться на обочине мирового экономического развития, центр которого смещается в Азию, если они не знают. В отличие от ЕС и США, наши страны – и Россия, и Китай – не дружат против кого-то, наши отношения самоценны, не восприимчивы к колебаниям внешней конъюнктуры", - подчеркнул она.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находясь с визитом в Китае, заявил, что вести дела в мире путём ультиматумов, путём санкций, принуждая другие страны к какому-то поведению, нельзя. Он подчеркнул, что Москва и Пекин будут делать все, чтобы российско-китайские отношения были в безопасности и не подвергались каким-либо угрозам со стороны недружественно настроенных по отношению к нашим странам государств.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/borrel-1603767557.html

https://ria.ru/20210401/borrel-1603755160.html

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азия

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жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, москва, азия, сша, в мире