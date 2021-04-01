https://ria.ru/20210401/borrel-1603755160.html

В Госдуме ответили на слова Борреля о высылке дипломатов из России

В Госдуме ответили на слова Борреля о высылке дипломатов из России

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:21

2021-04-01T11:21

2021-04-01T12:14

жозеп боррель

антон морозов

сергей лавров

евросоюз

польша

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москва

в мире

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о решении Москвы выслать из страны трех европейских дипломатов.По мнению парламентария, никакой агрессии со стороны Москвы в этом нет, действия сотрудников диппредставительств были явным нарушением Венской конвенции и их дипломатического статуса. "Это было совершенно оправданным решением, поскольку Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию в России", — сказал Морозов в комментарии RT.Он также заявил, что ситуация нанесла определенный ущерб репутации Швеции, Польше и Германии, ослабив их международный авторитет.Ранее Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов и выразил мнение, что диалог между Москвой и Брюсселем находится "в мертвой точке".Глава евродипломатии приезжал в российскую столицу в начале февраля. Тогда же МИД объявил дипломатов из Швеции, Польши и Германии персонами нон грата за участие в не согласованных с российскими властями акциях протеста. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что высылка не связана с визитом Борреля.

https://ria.ru/20210331/dzhabarov-1603682860.html

польша

швеция

москва

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жозеп боррель, антон морозов, сергей лавров, евросоюз, польша, швеция, москва, в мире