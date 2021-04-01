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В Госдуме ответили на слова Борреля о высылке дипломатов из России
В Госдуме ответили на слова Борреля о высылке дипломатов из России
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:21
2021-04-01T12:14
жозеп боррель
антон морозов
сергей лавров
евросоюз
польша
швеция
москва
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о решении Москвы выслать из страны трех европейских дипломатов.По мнению парламентария, никакой агрессии со стороны Москвы в этом нет, действия сотрудников диппредставительств были явным нарушением Венской конвенции и их дипломатического статуса. "Это было совершенно оправданным решением, поскольку Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию в России", — сказал Морозов в комментарии RT.Он также заявил, что ситуация нанесла определенный ущерб репутации Швеции, Польше и Германии, ослабив их международный авторитет.Ранее Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов и выразил мнение, что диалог между Москвой и Брюсселем находится "в мертвой точке".Глава евродипломатии приезжал в российскую столицу в начале февраля. Тогда же МИД объявил дипломатов из Швеции, Польши и Германии персонами нон грата за участие в не согласованных с российскими властями акциях протеста. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что высылка не связана с визитом Борреля.
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жозеп боррель, антон морозов, сергей лавров, евросоюз, польша, швеция, москва, в мире

В Госдуме ответили на слова Борреля о высылке дипломатов из России

11:21 01.04.2021 (обновлено: 12:14 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о решении Москвы выслать из страны трех европейских дипломатов.
По мнению парламентария, никакой агрессии со стороны Москвы в этом нет, действия сотрудников диппредставительств были явным нарушением Венской конвенции и их дипломатического статуса. "Это было совершенно оправданным решением, поскольку Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию в России", — сказал Морозов в комментарии RT.
Он также заявил, что ситуация нанесла определенный ущерб репутации Швеции, Польше и Германии, ослабив их международный авторитет.
Ранее Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов и выразил мнение, что диалог между Москвой и Брюсселем находится "в мертвой точке".
Глава евродипломатии приезжал в российскую столицу в начале февраля. Тогда же МИД объявил дипломатов из Швеции, Польши и Германии персонами нон грата за участие в не согласованных с российскими властями акциях протеста. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что высылка не связана с визитом Борреля.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 18:19
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Жозеп БоррельАнтон МорозовСергей ЛавровЕвросоюзПольшаШвецияМоскваВ мире
 
 
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