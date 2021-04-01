Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:18 01.04.2021 (обновлено: 11:51 01.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА/БРЮССЕЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал агрессией решение Москвы выслать из страны трех европейских дипломатов.
Боррель приезжал в российскую столицу в начале февраля. Тогда же МИД объявил дипломатов из Швеции, Польши и Германии персонами нон-грата за участие в не согласованных с российскими властями акциях протеста. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что высылка не связана с визитом главы европейской дипломатии.
В среду Боррель в интервью телеканалу France 24 сообщил, что целью его поездки была проверка отношения Москвы к Брюсселю. Ответ, считает он, "был ясным" и "агрессивным".
"Я был не унижен, а скорее столкнулся с агрессией. Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии. Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи", — сказал он.
Боррель также выразил мнение, что диалог между Россией и Евросоюзом находятся "в мертвой точке".
Несогласованные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Также митинги состоялись 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.