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Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал агрессией решение Москвы выслать из страны трех европейских... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T02:18
2021-04-01T11:51
жозеп боррель
сергей лавров
польша
швеция
москва
в мире
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МОСКВА/БРЮССЕЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал агрессией решение Москвы выслать из страны трех европейских дипломатов.Боррель приезжал в российскую столицу в начале февраля. Тогда же МИД объявил дипломатов из Швеции, Польши и Германии персонами нон-грата за участие в не согласованных с российскими властями акциях протеста. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что высылка не связана с визитом главы европейской дипломатии.В среду Боррель в интервью телеканалу France 24 сообщил, что целью его поездки была проверка отношения Москвы к Брюсселю. Ответ, считает он, "был ясным" и "агрессивным"."Я был не унижен, а скорее столкнулся с агрессией. Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии. Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи", — сказал он.Боррель также выразил мнение, что диалог между Россией и Евросоюзом находятся "в мертвой точке". Несогласованные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Также митинги состоялись 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
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жозеп боррель, сергей лавров, польша, швеция, москва, в мире

Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов

02:18 01.04.2021 (обновлено: 11:51 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА/БРЮССЕЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал агрессией решение Москвы выслать из страны трех европейских дипломатов.
Боррель приезжал в российскую столицу в начале февраля. Тогда же МИД объявил дипломатов из Швеции, Польши и Германии персонами нон-грата за участие в не согласованных с российскими властями акциях протеста. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что высылка не связана с визитом главы европейской дипломатии.
В среду Боррель в интервью телеканалу France 24 сообщил, что целью его поездки была проверка отношения Москвы к Брюсселю. Ответ, считает он, "был ясным" и "агрессивным".
"Я был не унижен, а скорее столкнулся с агрессией. Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии. Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи", — сказал он.
Боррель также выразил мнение, что диалог между Россией и Евросоюзом находятся "в мертвой точке".
Несогласованные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Также митинги состоялись 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием Совета МИД ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 12:43Сказано в эфире
Политолог: Боррелю это неприятно, но придется привыкать
 
Жозеп БоррельСергей ЛавровПольшаШвецияМоскваВ мире
 
 
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