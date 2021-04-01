https://ria.ru/20210401/berlin-1603813020.html

В Берлине введут комендантский час из-за коронавируса

В Берлине введут комендантский час из-за коронавируса

Берлин вводит со 2 апреля комендантский час с 21:00 до 5:00, в это время вместе на улице смогут находиться не более двух человек, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:56

2021-04-01T15:56

2021-04-01T15:56

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Берлин вводит со 2 апреля комендантский час с 21:00 до 5:00, в это время вместе на улице смогут находиться не более двух человек, заявил на пресс-конференции бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер."Я знаю, что для многих это (комендантский час – ред.) станет еще одним существенным ограничением, вновь станет серьезным препятствием. Но нужно сказать ясно: инфекции передаются при прямом контакте", - сказал Мюллер, комментируя решение сената города.Он добавил, что на время пасхальных праздников берлинцам будет разрешено встречаться днем, когда комендантский час не действует, в формате "члены двух домохозяйств - максимум пять человек". Однако с 6 апреля это правило будет изменено: встречи будут ограничены "членами одного домохозяйства плюс один человек", сказал Мюллер.Бургомистр добавил, что с 8 апреля в Берлине "в детсадах снова будет введен чрезвычайный режим, это означает, что они будут открыты не для всех". Речь о том, что детсады будут работать в режиме продленного дня для детей родителей, которые выполняют социально важную работу - медиков, полицейских, пожарных и т.д.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/astrazeneca-1603486274.html

берлин (город)

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коронавирус covid-19, берлин (город), в мире