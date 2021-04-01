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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/berlin-1603813020.html
В Берлине введут комендантский час из-за коронавируса
В Берлине введут комендантский час из-за коронавируса
Берлин вводит со 2 апреля комендантский час с 21:00 до 5:00, в это время вместе на улице смогут находиться не более двух человек, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:56
2021-04-01T15:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Берлин вводит со 2 апреля комендантский час с 21:00 до 5:00, в это время вместе на улице смогут находиться не более двух человек, заявил на пресс-конференции бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер."Я знаю, что для многих это (комендантский час – ред.) станет еще одним существенным ограничением, вновь станет серьезным препятствием. Но нужно сказать ясно: инфекции передаются при прямом контакте", - сказал Мюллер, комментируя решение сената города.Он добавил, что на время пасхальных праздников берлинцам будет разрешено встречаться днем, когда комендантский час не действует, в формате "члены двух домохозяйств - максимум пять человек". Однако с 6 апреля это правило будет изменено: встречи будут ограничены "членами одного домохозяйства плюс один человек", сказал Мюллер.Бургомистр добавил, что с 8 апреля в Берлине "в детсадах снова будет введен чрезвычайный режим, это означает, что они будут открыты не для всех". Речь о том, что детсады будут работать в режиме продленного дня для детей родителей, которые выполняют социально важную работу - медиков, полицейских, пожарных и т.д.
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/astrazeneca-1603486274.html
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коронавирус covid-19, берлин (город), в мире

В Берлине введут комендантский час из-за коронавируса

15:56 01.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Берлин вводит со 2 апреля комендантский час с 21:00 до 5:00, в это время вместе на улице смогут находиться не более двух человек, заявил на пресс-конференции бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер.
"Я знаю, что для многих это (комендантский час – ред.) станет еще одним существенным ограничением, вновь станет серьезным препятствием. Но нужно сказать ясно: инфекции передаются при прямом контакте", - сказал Мюллер, комментируя решение сената города.
Он добавил, что на время пасхальных праздников берлинцам будет разрешено встречаться днем, когда комендантский час не действует, в формате "члены двух домохозяйств - максимум пять человек". Однако с 6 апреля это правило будет изменено: встречи будут ограничены "членами одного домохозяйства плюс один человек", сказал Мюллер.
Бургомистр добавил, что с 8 апреля в Берлине "в детсадах снова будет введен чрезвычайный режим, это означает, что они будут открыты не для всех". Речь о том, что детсады будут работать в режиме продленного дня для детей родителей, которые выполняют социально важную работу - медиков, полицейских, пожарных и т.д.
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