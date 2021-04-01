https://ria.ru/20210401/benzovoz-1603724530.html
На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
Бензовоз с 20 кубометрами топлива перевернулся на трассе на Сахалине, возможен разлив нефтепродуктов, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T03:48
2021-04-01T03:48
2021-04-01T03:48
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_d82561338145311102aed23071af4cf3.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр - РИА Новости. Бензовоз с 20 кубометрами топлива перевернулся на трассе на Сахалине, возможен разлив нефтепродуктов, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.По данным пресс-службы, на место выехал специалист министерства экологии Сахалинской области. Он даст оценку ситуации.Информация о происшествии направлена в специализированную организацию, занимающуюся ликвидацией нефтеразливов. Ее сотрудники также выехали в район аварии, сообщили в правительстве.В пресс-службе МЧС России по Сахалинской области добавили, что пострадавших в аварии нет. Угрозы попадания дизельного топлива на водные объекты нет. Проезд по автодороге не нарушен.
https://ria.ru/20210331/avariya-1603575994.html
россия
сахалин
южно-сахалинск
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_80d955d323bc9209a853109d78ee6d2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия