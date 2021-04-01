https://ria.ru/20210401/benzovoz-1603724530.html

На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом

На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом

Бензовоз с 20 кубометрами топлива перевернулся на трассе на Сахалине, возможен разлив нефтепродуктов, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T03:48

2021-04-01T03:48

2021-04-01T03:48

россия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр - РИА Новости. Бензовоз с 20 кубометрами топлива перевернулся на трассе на Сахалине, возможен разлив нефтепродуктов, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.По данным пресс-службы, на место выехал специалист министерства экологии Сахалинской области. Он даст оценку ситуации.Информация о происшествии направлена в специализированную организацию, занимающуюся ликвидацией нефтеразливов. Ее сотрудники также выехали в район аварии, сообщили в правительстве.В пресс-службе МЧС России по Сахалинской области добавили, что пострадавших в аварии нет. Угрозы попадания дизельного топлива на водные объекты нет. Проезд по автодороге не нарушен.

https://ria.ru/20210331/avariya-1603575994.html

россия

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия