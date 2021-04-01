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На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
Бензовоз с 20 кубометрами топлива перевернулся на трассе на Сахалине, возможен разлив нефтепродуктов, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T03:48
2021-04-01T03:48
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр - РИА Новости. Бензовоз с 20 кубометрами топлива перевернулся на трассе на Сахалине, возможен разлив нефтепродуктов, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.По данным пресс-службы, на место выехал специалист министерства экологии Сахалинской области. Он даст оценку ситуации.Информация о происшествии направлена в специализированную организацию, занимающуюся ликвидацией нефтеразливов. Ее сотрудники также выехали в район аварии, сообщили в правительстве.В пресс-службе МЧС России по Сахалинской области добавили, что пострадавших в аварии нет. Угрозы попадания дизельного топлива на водные объекты нет. Проезд по автодороге не нарушен.
https://ria.ru/20210331/avariya-1603575994.html
россия
сахалин
южно-сахалинск
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россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом

03:48 01.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр - РИА Новости. Бензовоз с 20 кубометрами топлива перевернулся на трассе на Сахалине, возможен разлив нефтепродуктов, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.
"Сегодня (в четверг) на 61 километре автодороги Углегорск - аэропорт Шахтерск - Бошняково перевернулся бензовоз. По предварительным данным, в автомобиле около 20 кубов топлива. Возможна его утечка", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на место выехал специалист министерства экологии Сахалинской области. Он даст оценку ситуации.
Информация о происшествии направлена в специализированную организацию, занимающуюся ликвидацией нефтеразливов. Ее сотрудники также выехали в район аварии, сообщили в правительстве.
В пресс-службе МЧС России по Сахалинской области добавили, что пострадавших в аварии нет. Угрозы попадания дизельного топлива на водные объекты нет. Проезд по автодороге не нарушен.
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РоссияСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
 
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