В Минэнерго назвали "справедливую" цену на бензин АИ-92
09:12 01.04.2021 (обновлено: 12:08 01.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТабло с ценами на топливо на одной из АЗС сети ЕКА в Москве
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Бензин АИ-92 в России мог бы стоить для розничных потребителей на 5,2 рубля дороже, если бы в стране не действовал демпфирующий механизм, который сглаживает цены на топливо. Такие подсчеты приводит Минэнерго на своей странице в инстаграме.
"По состоянию на 25 марта 2021 года на территории Центральной России фактическая цена бензина АИ-92 — 44,89 рубля за литр. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рубля за литр", — уточнило ведомство.
Из цены в 50,08 рубля покупатели фактически платят 44,89 рубля, а 5,19 рубля доплачивает государство через демпфер.
Независимый топливный союз (НТС) ранее предупредил, что цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14 процентов, и попросил правительство принять меры для стабилизации ситуации на рынке. Бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже.
Демпфер сдерживает цены на топливо на внутреннем рынке. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж.
В Минэнерго, в свою очередь, заявили, что обсуждать отмену демпфера нельзя, так как это лишит рынок защитного механизма. Замглавы ведомства Павел Сорокин напомнил, что с 1 мая выплаты нефтяникам по демпферу увеличат, также вырастут нормативы продаж на бирже.
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