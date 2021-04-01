https://ria.ru/20210401/bazy-1603859172.html

Климкин потребовал разместить американские базы на юге Украины

Климкин потребовал разместить американские базы на юге Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разместить американских военных на юге страны. Об этом он рассказал в интервью радио "НВ". РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T19:02

2021-04-01T19:02

2021-04-01T19:02

павел климкин

нато

украина

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разместить американских военных на юге страны. Об этом он рассказал в интервью радио "НВ".Дипломат уверен, что всему региону "угрожает опасность", поэтому там нужны американские подразделения и американская военная инфраструктура, в том числе комплексы ПВО.По его мнению, это будет гарантией безопасности до вступления страны в НАТО. Украинские государственные деятели и эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему полуострова "адской" для России.В Госдуме эти высказывания называют пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий, пытаются сыграть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем Украины.

https://ria.ru/20210305/ukraina-1600010685.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел климкин, нато, украина