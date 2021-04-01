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Климкин потребовал разместить американские базы на юге Украины
Климкин потребовал разместить американские базы на юге Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разместить американских военных на юге страны. Об этом он рассказал в интервью радио "НВ". РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:02
2021-04-01T19:02
павел климкин
нато
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разместить американских военных на юге страны. Об этом он рассказал в интервью радио "НВ".Дипломат уверен, что всему региону "угрожает опасность", поэтому там нужны американские подразделения и американская военная инфраструктура, в том числе комплексы ПВО.По его мнению, это будет гарантией безопасности до вступления страны в НАТО. Украинские государственные деятели и эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему полуострова "адской" для России.В Госдуме эти высказывания называют пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий, пытаются сыграть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем Украины.
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павел климкин, нато, украина

Климкин потребовал разместить американские базы на юге Украины

19:02 01.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разместить американских военных на юге страны. Об этом он рассказал в интервью радио "НВ".
Дипломат уверен, что всему региону "угрожает опасность", поэтому там нужны американские подразделения и американская военная инфраструктура, в том числе комплексы ПВО.
"Батальонную группу — обязательно. Я не знаю, под Краматорском или под Мариуполем — это пусть наши военные с американцами решают. <…> А что, нам не нужно нашу береговую линию и нашу морскую границу усиливать? Нужно. А что, нам там американцы не нужны? Нужны", — сказал Климкин.
По его мнению, это будет гарантией безопасности до вступления страны в НАТО.
Украинские государственные деятели и эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему полуострова "адской" для России.
Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 02:22
Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
В Госдуме эти высказывания называют пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий, пытаются сыграть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем Украины.
 
Павел КлимкинНАТОУкраина
 
 
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