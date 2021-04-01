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Климкин потребовал разместить американские базы на юге Украины
Климкин потребовал разместить американские базы на юге Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разместить американских военных на юге страны. Об этом он рассказал в интервью радио "НВ". РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:02
2021-04-01T19:02
2021-04-01T19:02
павел климкин
нато
украина
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал разместить американских военных на юге страны. Об этом он рассказал в интервью радио "НВ".Дипломат уверен, что всему региону "угрожает опасность", поэтому там нужны американские подразделения и американская военная инфраструктура, в том числе комплексы ПВО.По его мнению, это будет гарантией безопасности до вступления страны в НАТО. Украинские государственные деятели и эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему полуострова "адской" для России.В Госдуме эти высказывания называют пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий, пытаются сыграть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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павел климкин, нато, украина
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
призвал разместить американских военных на юге страны. Об этом он рассказал в интервью радио "НВ"
.
Дипломат уверен, что всему региону "угрожает опасность", поэтому там нужны американские подразделения и американская военная инфраструктура, в том числе комплексы ПВО.
"Батальонную группу — обязательно. Я не знаю, под Краматорском или под Мариуполем — это пусть наши военные с американцами решают. <…> А что, нам не нужно нашу береговую линию и нашу морскую границу усиливать? Нужно. А что, нам там американцы не нужны? Нужны", — сказал Климкин.
По его мнению, это будет гарантией безопасности до вступления страны в НАТО
.
Украинские государственные деятели и эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины
пообещал сделать тему полуострова "адской" для России.
В Госдуме эти высказывания называют пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий, пытаются сыграть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем Украины.