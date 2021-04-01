https://ria.ru/20210401/bayden-1603800244.html

Байден споткнулся при посадке в самолет

Байден споткнулся при посадке в самолет

при посадке в самолет в Питтсбург, однако на этот раз американскому лидеру удалось сохранить равновесие. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:57

2021-04-01T14:57

2021-04-01T20:46

джо байден

питтсбург

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь оступился — при посадке в самолет в Питтсбург, однако на этот раз американскому лидеру удалось сохранить равновесие.На видео, опубликованном в аккаунте издания Hill в сети микроблогов Twitter, заметно, как Байден в дождливую погоду осторожно поднимается по трапу. Примерно на полпути американский президент, в руках которого находились огромный зонт и дорожная сумка, все же споткнулся. Однако на сей раз он смог устоять на ногах, после чего благополучно преодолел остаток пути и скрылся в самолете.Девятнадцатого марта Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, это видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. Белый дом тогда объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено" и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".Пользователи соцсетей оставляют ироничные комментарии под видео со спотыкающимся Байденом, многие усматривают в потере равновесия своеобразную дурную примету.

https://ria.ru/20210322/bayden-1602216768.html

питтсбург

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Байден оступился на трапе перед отлетом в Питтсбург Байден оступился на трапе перед отлетом в Питтсбург 2021-04-01T14:57 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, питтсбург, сша, в мире