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Байден споткнулся при посадке в самолет
Байден споткнулся при посадке в самолет
при посадке в самолет в Питтсбург, однако на этот раз американскому лидеру удалось сохранить равновесие. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:57
2021-04-01T20:46
джо байден
питтсбург
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь оступился — при посадке в самолет в Питтсбург, однако на этот раз американскому лидеру удалось сохранить равновесие.На видео, опубликованном в аккаунте издания Hill в сети микроблогов Twitter, заметно, как Байден в дождливую погоду осторожно поднимается по трапу. Примерно на полпути американский президент, в руках которого находились огромный зонт и дорожная сумка, все же споткнулся. Однако на сей раз он смог устоять на ногах, после чего благополучно преодолел остаток пути и скрылся в самолете.Девятнадцатого марта Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, это видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. Белый дом тогда объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено" и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".Пользователи соцсетей оставляют ироничные комментарии под видео со спотыкающимся Байденом, многие усматривают в потере равновесия своеобразную дурную примету.
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Байден оступился на трапе перед отлетом в Питтсбург
Байден оступился на трапе перед отлетом в Питтсбург
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джо байден, питтсбург, сша, в мире

Байден споткнулся при посадке в самолет

14:57 01.04.2021 (обновлено: 20:46 01.04.2021)
 
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь оступился — при посадке в самолет в Питтсбург, однако на этот раз американскому лидеру удалось сохранить равновесие.
На видео, опубликованном в аккаунте издания Hill в сети микроблогов Twitter, заметно, как Байден в дождливую погоду осторожно поднимается по трапу. Примерно на полпути американский президент, в руках которого находились огромный зонт и дорожная сумка, все же споткнулся. Однако на сей раз он смог устоять на ногах, после чего благополучно преодолел остаток пути и скрылся в самолете.
Девятнадцатого марта Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, это видео, снятое журналистами президентского пула, появилось в соцсетях. Белый дом тогда объяснил инцидент сильным ветром. Представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что было "очень ветрено" и она сама "почти упала". Она заверила, что Байден "чувствует себя прекрасно".
Пользователи соцсетей оставляют ироничные комментарии под видео со спотыкающимся Байденом, многие усматривают в потере равновесия своеобразную дурную примету.
Президент США Джо Байден перед вылетом в Джорджию - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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