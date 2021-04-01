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СМИ: сын Байдена потратил заработанные на Украине деньги на наркотики
СМИ: сын Байдена потратил заработанные на Украине деньги на наркотики
Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил в мемуарах, что потратил на наркотики и алкоголь деньги, которые получил за время работы в украинской газовой... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:40
2021-04-01T11:43
виктор шокин
дональд трамп
джо байден
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил в мемуарах, что потратил на наркотики и алкоголь деньги, которые получил за время работы в украинской газовой компании Burisma. Об этом сообщило издание The Washington Post, которое получило копию книги.В своей книге "Прекрасные дела" Байден-младший пишет, что страдал от этих зависимостей большую часть жизни. Газета приводит отрывок из книги, в котором он описывает связанные с ними события."Всего лишь за последние пять лет распался мой брак, который продлился два десятилетия, к моему лицу приставляли пистолеты, в какой-то момент я совсем пропал, жил в мотеле &lt;…&gt; У магистрали I-95, где брали 59 долларов за ночь, испугал свою семью еще больше, чем самого себя", — рассказал сын президента.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа предполагают, что тот использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
https://ria.ru/20210331/bayden-1603575239.html
https://ria.ru/20201023/obvineniya-1581115161.html
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виктор шокин, дональд трамп, джо байден, украина, в мире

СМИ: сын Байдена потратил заработанные на Украине деньги на наркотики

08:40 01.04.2021 (обновлено: 11:43 01.04.2021)
 
© Фото : Burisma GroupХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Burisma Group
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил в мемуарах, что потратил на наркотики и алкоголь деньги, которые получил за время работы в украинской газовой компании Burisma. Об этом сообщило издание The Washington Post, которое получило копию книги.
В своей книге "Прекрасные дела" Байден-младший пишет, что страдал от этих зависимостей большую часть жизни. Газета приводит отрывок из книги, в котором он описывает связанные с ними события.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 10:42
Сын Байдена заявил, что не стал бы снова работать в украинской компании
"Всего лишь за последние пять лет распался мой брак, который продлился два десятилетия, к моему лицу приставляли пистолеты, в какой-то момент я совсем пропал, жил в мотеле <…> У магистрали I-95, где брали 59 долларов за ночь, испугал свою семью еще больше, чем самого себя", — рассказал сын президента.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа предполагают, что тот использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
Тони Бобулински, бывший деловой партнер Хантера Байдена, во время встречи с журналистами перед дебатами между Джо Байденом и Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября 2020, 03:01
Экс-партнер Хантера Байдена по бизнесу подтвердил обвинения против него
 
Виктор ШокинДональд ТрампДжо БайденУкраинаВ мире
 
 
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