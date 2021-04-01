https://ria.ru/20210401/bayden-1603731581.html

СМИ: сын Байдена потратил заработанные на Украине деньги на наркотики

СМИ: сын Байдена потратил заработанные на Украине деньги на наркотики

Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил в мемуарах, что потратил на наркотики и алкоголь деньги, которые получил за время работы в украинской газовой... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:40

2021-04-01T08:40

2021-04-01T11:43

виктор шокин

дональд трамп

джо байден

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил в мемуарах, что потратил на наркотики и алкоголь деньги, которые получил за время работы в украинской газовой компании Burisma. Об этом сообщило издание The Washington Post, которое получило копию книги.В своей книге "Прекрасные дела" Байден-младший пишет, что страдал от этих зависимостей большую часть жизни. Газета приводит отрывок из книги, в котором он описывает связанные с ними события."Всего лишь за последние пять лет распался мой брак, который продлился два десятилетия, к моему лицу приставляли пистолеты, в какой-то момент я совсем пропал, жил в мотеле <…> У магистрали I-95, где брали 59 долларов за ночь, испугал свою семью еще больше, чем самого себя", — рассказал сын президента.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа предполагают, что тот использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.

https://ria.ru/20210331/bayden-1603575239.html

https://ria.ru/20201023/obvineniya-1581115161.html

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виктор шокин, дональд трамп, джо байден, украина, в мире