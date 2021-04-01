https://ria.ru/20210401/balbek-1603874276.html

Бальбек считает, что Климкин "вошел во вкус стратегических игр"

Бальбек считает, что Климкин "вошел во вкус стратегических игр"

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о размещении американских военных на юге страны,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T21:11

2021-04-01T21:11

2021-04-01T21:12

руслан бальбек

павел климкин

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сша

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о размещении американских военных на юге страны, заявив, что дипломат "смешон в своих заявлениях".Ранее Климкин призвал разместить военных США на юге Украины, потому что, по его мнению, региону угрожает опасность. Он добавил, что это может стать гарантией безопасности до вступления Украины в НАТО."Думаю, в американском военном ведомстве слегка ошалели от инициатив Павла Климкина - у него все просто: дивизию туда, бригаду сюда, ракеты нацелить вон туда. Не удивлюсь, если американские солдаты уже в шутку повесили портрет Климкина в казарме вместо Байдена, мол, вот новый главнокомандующий. Так что смешон экс-министр в своих заявлениях, а вот в желаниях не скромен", - сказал Бальбек РИА Новости.Бальбек добавил, что Климкин "вошел во вкус стратегических игр" и теперь хочет перемещать дивизии США на свое усмотрение, причем без согласования с Пентагоном.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/krym-1603270410.html

https://ria.ru/20210305/ukraina-1600010685.html

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руслан бальбек, павел климкин, министерство обороны сша, сша, украина