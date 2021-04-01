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Бальбек считает, что Климкин "вошел во вкус стратегических игр"
Бальбек считает, что Климкин "вошел во вкус стратегических игр"
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о размещении американских военных на юге страны,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T21:11
2021-04-01T21:12
руслан бальбек
павел климкин
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сша
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о размещении американских военных на юге страны, заявив, что дипломат "смешон в своих заявлениях".Ранее Климкин призвал разместить военных США на юге Украины, потому что, по его мнению, региону угрожает опасность. Он добавил, что это может стать гарантией безопасности до вступления Украины в НАТО."Думаю, в американском военном ведомстве слегка ошалели от инициатив Павла Климкина - у него все просто: дивизию туда, бригаду сюда, ракеты нацелить вон туда. Не удивлюсь, если американские солдаты уже в шутку повесили портрет Климкина в казарме вместо Байдена, мол, вот новый главнокомандующий. Так что смешон экс-министр в своих заявлениях, а вот в желаниях не скромен", - сказал Бальбек РИА Новости.Бальбек добавил, что Климкин "вошел во вкус стратегических игр" и теперь хочет перемещать дивизии США на свое усмотрение, причем без согласования с Пентагоном.
https://radiosputnik.ria.ru/20210329/krym-1603270410.html
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руслан бальбек, павел климкин, министерство обороны сша, сша, украина

Бальбек считает, что Климкин "вошел во вкус стратегических игр"

21:11 01.04.2021 (обновлено: 21:12 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о размещении американских военных на юге страны, заявив, что дипломат "смешон в своих заявлениях".
Ранее Климкин призвал разместить военных США на юге Украины, потому что, по его мнению, региону угрожает опасность. Он добавил, что это может стать гарантией безопасности до вступления Украины в НАТО.
Глава МИД Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 12:06Сказано в эфире
"Любители выписывать рецепты". Эксперт о заявлении Климкина по Крыму
"Думаю, в американском военном ведомстве слегка ошалели от инициатив Павла Климкина - у него все просто: дивизию туда, бригаду сюда, ракеты нацелить вон туда. Не удивлюсь, если американские солдаты уже в шутку повесили портрет Климкина в казарме вместо Байдена, мол, вот новый главнокомандующий. Так что смешон экс-министр в своих заявлениях, а вот в желаниях не скромен", - сказал Бальбек РИА Новости.
Бальбек добавил, что Климкин "вошел во вкус стратегических игр" и теперь хочет перемещать дивизии США на свое усмотрение, причем без согласования с Пентагоном.
Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Руслан БальбекПавел КлимкинМинистерство обороны СШАСШАУкраина
 
 
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