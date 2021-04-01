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В Госдуме предложили ГИБДД мониторить автоблогеров в соцсетях
В Госдуме предложили ГИБДД мониторить автоблогеров в соцсетях
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, комментируя резонансное ДТП в центре Москвы, предложил создать в ГИБДД спецподразделение по мониторингу соцсетей, чтобы... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-01T21:06
2021-04-02T00:28
эдвард бил (блогер)
массовое дтп на садовом кольце
россия
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, комментируя резонансное ДТП в центре Москвы, предложил создать в ГИБДД спецподразделение по мониторингу соцсетей, чтобы своевременно выявлять "ухарей", которые ездят по "встречке" и тротуарам.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen - по данным дептранса, она в реанимации. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил."Я думаю, что надо уже в Госавтоинспекции создавать специальное подразделение, которое мониторит соцсети, выявляет таких вот ухарей, выкладывающих в том числе и видео своих "художеств": езда по тротуарам, по встречке и так далее. А дальше – дело техники, как их поймать и наказать", - сказал Лысаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".По его словам, в российском законодательстве достаточно статей, чтобы "таких деятелей привлечь к ответственности".По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно "зарабатывал" по 4-5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.
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Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей
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эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, россия, вячеслав лысаков, volkswagen group, госдума рф, москва, происшествия

В Госдуме предложили ГИБДД мониторить автоблогеров в соцсетях

21:06 01.04.2021 (обновлено: 00:28 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповДТП на Смоленской площади в Москве
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, комментируя резонансное ДТП в центре Москвы, предложил создать в ГИБДД спецподразделение по мониторингу соцсетей, чтобы своевременно выявлять "ухарей", которые ездят по "встречке" и тротуарам.
По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen - по данным дептранса, она в реанимации. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил.
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 17:02
Резонансные ДТП в Москве в 2010-2021 годах
"Я думаю, что надо уже в Госавтоинспекции создавать специальное подразделение, которое мониторит соцсети, выявляет таких вот ухарей, выкладывающих в том числе и видео своих "художеств": езда по тротуарам, по встречке и так далее. А дальше – дело техники, как их поймать и наказать", - сказал Лысаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, в российском законодательстве достаточно статей, чтобы "таких деятелей привлечь к ответственности".
По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно "зарабатывал" по 4-5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.
 
Эдвард Бил (блогер)Массовое ДТП на Садовом кольцеРоссияВячеслав ЛысаковVolkswagen GroupГосдума РФМоскваПроисшествия
 
 
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