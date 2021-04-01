https://ria.ru/20210401/avtoblogery-1603873783.html

В Госдуме предложили ГИБДД мониторить автоблогеров в соцсетях

В Госдуме предложили ГИБДД мониторить автоблогеров в соцсетях

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, комментируя резонансное ДТП в центре Москвы, предложил создать в ГИБДД спецподразделение по мониторингу соцсетей, чтобы... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-01T21:06

2021-04-01T21:06

2021-04-02T00:28

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

россия

вячеслав лысаков

volkswagen group

госдума рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, комментируя резонансное ДТП в центре Москвы, предложил создать в ГИБДД спецподразделение по мониторингу соцсетей, чтобы своевременно выявлять "ухарей", которые ездят по "встречке" и тротуарам.По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen - по данным дептранса, она в реанимации. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил."Я думаю, что надо уже в Госавтоинспекции создавать специальное подразделение, которое мониторит соцсети, выявляет таких вот ухарей, выкладывающих в том числе и видео своих "художеств": езда по тротуарам, по встречке и так далее. А дальше – дело техники, как их поймать и наказать", - сказал Лысаков в эфире радиостанции "Говорит Москва".По его словам, в российском законодательстве достаточно статей, чтобы "таких деятелей привлечь к ответственности".По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно "зарабатывал" по 4-5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.

https://ria.ru/20210401/rezonans-dtp-1603819686.html

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Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей 2021-04-01T21:06 true PT0M52S

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эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, россия, вячеслав лысаков, volkswagen group, госдума рф, москва, происшествия