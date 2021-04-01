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Названы пять способов обмана на шиномонтаже
Названы пять способов обмана на шиномонтаже
Бывший сотрудник шиномонтажа Виктор Губин рассказал в интервью журналу "За рулем", как мастера обманывают автовладельцев. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T21:24
2021-04-01T23:49
авто
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Бывший сотрудник шиномонтажа Виктор Губин рассказал в интервью журналу "За рулем", как мастера обманывают автовладельцев.В первую очередь многие работники навязывают клиентам платную чистку ступиц. По словам Губина, за эту несложную процедуру могут попросить до 500 рублей, хотя сотрудник обязан делать это бесплатно при каждой смене колес.Еще один распространенный способ обмана — когда в шиномонтаже предлагают заменить якобы проржавевшие болты. При этом выясняется, что купить новые детали можно в этой же мастерской. Не исключено, что вместо установки только что приобретенных болтов вам оставят старые.Сотрудники шиномонтажа также предлагают автомобилистам поменять вентили, утверждая, что это необходимо делать каждый год. По словам эксперта, эта процедура актуальна по мере износа.В дорогих центрах стало популярным заправлять шины азотом, который якобы приносит гораздо больше пользы при вождении, чем обычный воздух. Губин назвал эту услугу "полнейшей ерундой" и подчеркнул, что она абсолютно бесполезна.Кроме того, клиенты шиномонтажа могут потерять несколько тысяч рублей при ремонте якобы кривых дисков. При балансировке колеса мастер вешает на стенд самодельный "эксцентрик". В результате оборудование показывает высокую разбалансировку. Автомобилисту говорят, что диск кривой и его надо править.Настоящую "восьмерку" на колесе, по мнению эксперта, исправить практически невозможно, а правка диска заняла бы у мастера минимум полдня работы. Если же вам "отремонтировали" диск за гораздо более короткий срок, то, скорее всего, этой проблемы у вас изначально не было.Обезопасить себя от обмана на шиномонтаже непросто, ведь обычно водителя просят остаться в клиентской зоне, поэтому у него нет возможности следить за мастером. Но минимизировать ущерб все же можно, если обговаривать сумму до начала работ. "По возможности переобувайтесь в проверенных мастерских и не забывайте благодарить работников чаевыми, если результат вам понравился. В крупных центрах шиномонтажа услуги будут стоить дороже, зато и отстоять свою правоту проще — такие компании дорожат репутацией", — говорится в статье.
https://ria.ru/20210314/avtomobil-1601159462.html
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авто, общество

Названы пять способов обмана на шиномонтаже

21:24 01.04.2021 (обновлено: 23:49 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Герман ШелевойПроцесс шиномонтажа
Процесс шиномонтажа - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Герман Шелевой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Бывший сотрудник шиномонтажа Виктор Губин рассказал в интервью журналу "За рулем", как мастера обманывают автовладельцев.
В первую очередь многие работники навязывают клиентам платную чистку ступиц. По словам Губина, за эту несложную процедуру могут попросить до 500 рублей, хотя сотрудник обязан делать это бесплатно при каждой смене колес.
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Еще один распространенный способ обмана — когда в шиномонтаже предлагают заменить якобы проржавевшие болты. При этом выясняется, что купить новые детали можно в этой же мастерской. Не исключено, что вместо установки только что приобретенных болтов вам оставят старые.
Сотрудники шиномонтажа также предлагают автомобилистам поменять вентили, утверждая, что это необходимо делать каждый год. По словам эксперта, эта процедура актуальна по мере износа.
В дорогих центрах стало популярным заправлять шины азотом, который якобы приносит гораздо больше пользы при вождении, чем обычный воздух. Губин назвал эту услугу "полнейшей ерундой" и подчеркнул, что она абсолютно бесполезна.
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Кроме того, клиенты шиномонтажа могут потерять несколько тысяч рублей при ремонте якобы кривых дисков. При балансировке колеса мастер вешает на стенд самодельный "эксцентрик". В результате оборудование показывает высокую разбалансировку. Автомобилисту говорят, что диск кривой и его надо править.
Настоящую "восьмерку" на колесе, по мнению эксперта, исправить практически невозможно, а правка диска заняла бы у мастера минимум полдня работы. Если же вам "отремонтировали" диск за гораздо более короткий срок, то, скорее всего, этой проблемы у вас изначально не было.
Обезопасить себя от обмана на шиномонтаже непросто, ведь обычно водителя просят остаться в клиентской зоне, поэтому у него нет возможности следить за мастером. Но минимизировать ущерб все же можно, если обговаривать сумму до начала работ.
"По возможности переобувайтесь в проверенных мастерских и не забывайте благодарить работников чаевыми, если результат вам понравился. В крупных центрах шиномонтажа услуги будут стоить дороже, зато и отстоять свою правоту проще — такие компании дорожат репутацией", — говорится в статье.
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