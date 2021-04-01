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ГИБДД изменила правила сдачи экзамена на водительские права
ГИБДД изменила правила сдачи экзамена на водительские права
В России вступает в силу новый регламент проведения экзаменов на получение водительских прав. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T02:13
2021-04-01T02:13
2021-04-01T07:37
россия
михаил черников
авто
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России вступает в силу новый регламент проведения экзаменов на получение водительских прав.Среди нововведений в сдаче экзамена по вождению – отсутствие "площадки", теперь навыки водителей будут проверяться на реальной автодороге в условиях настоящего уличного движения. Кроме того, поменялся перечень ошибок на экзамене, которые поделили на группы по штрафным баллам. В отдельный блок выделили серьезные ошибки, после совершения которых экзамен сразу прекращается: например, разговор за рулем по мобильному телефону или непристегнутый ремень безопасности.Помимо этого, теперь во время экзамена смогут присутствовать наблюдатели – ими могут быть другие кандидаты в автомобилисты, представители общественных организаций и автошкол.Как уточнял глава ГИБДД Михаил Черников, во время экзамена будут работать четыре камеры: две внешние и две видеокамеры в салоне машины. Кроме того, будет вестись аудиозапись процесса экзамена.Права с 16 летИзменения коснулись, в том числе правил выдачи и аннулирования водительских прав.Одно из нововведений – теперь права смогут получить несовершеннолетние с 16-ти лет, для сдачи экзамена на вождение подростку нужно будет согласие одного из его законных представителей.Также в новом регламенте перечисляются причины для аннулирования прав, в их числе истечение срока действия документа, изменение персональных данных автолюбителя, приход прав в негодность, выдача их с нарушениями, выдача нового удостоверения, появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.
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россия, михаил черников, авто, общество
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
В России
вступает в силу новый регламент проведения экзаменов на получение водительских прав.
Среди нововведений в сдаче экзамена по вождению – отсутствие "площадки", теперь навыки водителей будут проверяться на реальной автодороге в условиях настоящего уличного движения. Кроме того, поменялся перечень ошибок на экзамене, которые поделили на группы по штрафным баллам. В отдельный блок выделили серьезные ошибки, после совершения которых экзамен сразу прекращается: например, разговор за рулем по мобильному телефону или непристегнутый ремень безопасности.
Помимо этого, теперь во время экзамена смогут присутствовать наблюдатели – ими могут быть другие кандидаты в автомобилисты, представители общественных организаций и автошкол.
Как уточнял глава ГИБДД Михаил Черников
, во время экзамена будут работать четыре камеры: две внешние и две видеокамеры в салоне машины. Кроме того, будет вестись аудиозапись процесса экзамена.
Права с 16 лет
Изменения коснулись, в том числе правил выдачи и аннулирования водительских прав.
Одно из нововведений – теперь права смогут получить несовершеннолетние с 16-ти лет, для сдачи экзамена на вождение подростку нужно будет согласие одного из его законных представителей.
Также в новом регламенте перечисляются причины для аннулирования прав, в их числе истечение срока действия документа, изменение персональных данных автолюбителя, приход прав в негодность, выдача их с нарушениями, выдача нового удостоверения, появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.