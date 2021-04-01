https://ria.ru/20210401/avto-1603723182.html

ГИБДД изменила правила сдачи экзамена на водительские права

ГИБДД изменила правила сдачи экзамена на водительские права

В России вступает в силу новый регламент проведения экзаменов на получение водительских прав. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T02:13

2021-04-01T02:13

2021-04-01T07:37

россия

михаил черников

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155210/75/1552107595_0:7:3617:2042_1920x0_80_0_0_3649692dab0f2ae48a191895adb643ff.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В России вступает в силу новый регламент проведения экзаменов на получение водительских прав.Среди нововведений в сдаче экзамена по вождению – отсутствие "площадки", теперь навыки водителей будут проверяться на реальной автодороге в условиях настоящего уличного движения. Кроме того, поменялся перечень ошибок на экзамене, которые поделили на группы по штрафным баллам. В отдельный блок выделили серьезные ошибки, после совершения которых экзамен сразу прекращается: например, разговор за рулем по мобильному телефону или непристегнутый ремень безопасности.Помимо этого, теперь во время экзамена смогут присутствовать наблюдатели – ими могут быть другие кандидаты в автомобилисты, представители общественных организаций и автошкол.Как уточнял глава ГИБДД Михаил Черников, во время экзамена будут работать четыре камеры: две внешние и две видеокамеры в салоне машины. Кроме того, будет вестись аудиозапись процесса экзамена.Права с 16 летИзменения коснулись, в том числе правил выдачи и аннулирования водительских прав.Одно из нововведений – теперь права смогут получить несовершеннолетние с 16-ти лет, для сдачи экзамена на вождение подростку нужно будет согласие одного из его законных представителей.Также в новом регламенте перечисляются причины для аннулирования прав, в их числе истечение срока действия документа, изменение персональных данных автолюбителя, приход прав в негодность, выдача их с нарушениями, выдача нового удостоверения, появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.

https://ria.ru/20210117/prava-1593387744.html

https://ria.ru/20210126/prava-1594613703.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил черников, авто, общество