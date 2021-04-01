https://ria.ru/20210401/avariya-1603825196.html

В массовом ДТП в центре Москвы пострадала консультант Госдумы

В массовом ДТП в центре Москвы пострадала консультант Госдумы

В ДТП с пятью автомобилями на Садовом кольце получила тяжелые травмы консультант Госдумы Мария Артемова. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-01T16:39

2021-04-01T16:39

2021-04-02T00:28

эдвард бил (блогер)

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В ДТП с пятью автомобилями на Садовом кольце получила тяжелые травмы консультант Госдумы Мария Артемова. Об этом сообщает РЕН ТВ. Она управляла "Фольксвагеном", в который врезался "Ауди". Ранее сообщалось, что Артемова находится в реанимации.Массовая авария произошла напротив отеля Lotte Hotel в центре Москвы.По данным источника РИА Новости, одним из участников аварии был блогер Эдвард Бил. Как сообщили в дептрансе Москвы, машина, из-за которой произошло ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим. Однако штрафы так и не были выписаны, потому что автомобиль ездил по подложным номерам.По факту ДТП возбудили уголовное дело, отмечается на сайте ГУ МВД России. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, максимальное наказание по части 1 статьи 264 УК России (нарушение водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) — лишение свободы сроком до двух лет.

https://ria.ru/20210401/dobrovinskiy-1603815581.html

москва

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Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей 2021-04-01T16:39 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), авто, москва, происшествия