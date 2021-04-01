https://ria.ru/20210401/avariya-1603825196.html
В массовом ДТП в центре Москвы пострадала консультант Госдумы
В массовом ДТП в центре Москвы пострадала консультант Госдумы
В ДТП с пятью автомобилями на Садовом кольце получила тяжелые травмы консультант Госдумы Мария Артемова. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-01T16:39
2021-04-01T16:39
2021-04-02T00:28
эдвард бил (блогер)
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В ДТП с пятью автомобилями на Садовом кольце получила тяжелые травмы консультант Госдумы Мария Артемова. Об этом сообщает РЕН ТВ. Она управляла "Фольксвагеном", в который врезался "Ауди". Ранее сообщалось, что Артемова находится в реанимации.Массовая авария произошла напротив отеля Lotte Hotel в центре Москвы.По данным источника РИА Новости, одним из участников аварии был блогер Эдвард Бил. Как сообщили в дептрансе Москвы, машина, из-за которой произошло ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим. Однако штрафы так и не были выписаны, потому что автомобиль ездил по подложным номерам.По факту ДТП возбудили уголовное дело, отмечается на сайте ГУ МВД России. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, максимальное наказание по части 1 статьи 264 УК России (нарушение водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) — лишение свободы сроком до двух лет.
https://ria.ru/20210401/dobrovinskiy-1603815581.html
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РИА Новости
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Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей
Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей
2021-04-01T16:39
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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эдвард бил (блогер), авто, москва, происшествия
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
В ДТП с пятью автомобилями на Садовом кольце получила тяжелые травмы консультант Госдумы Мария Артемова. Об этом сообщает РЕН ТВ
.
Она управляла "Фольксвагеном", в который врезался "Ауди". Ранее сообщалось, что Артемова находится в реанимации.
Массовая авария произошла напротив отеля Lotte Hotel в центре Москвы.
По данным источника РИА Новости, одним из участников аварии был блогер Эдвард Бил. Как сообщили в дептрансе Москвы, машина, из-за которой произошло ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим. Однако штрафы так и не были выписаны, потому что автомобиль ездил по подложным номерам.
По факту ДТП возбудили уголовное дело, отмечается на сайте ГУ МВД России. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, максимальное наказание по части 1 статьи 264 УК России (нарушение водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) — лишение свободы сроком до двух лет.