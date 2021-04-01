Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/avariya-1603825196.html
В массовом ДТП в центре Москвы пострадала консультант Госдумы
В массовом ДТП в центре Москвы пострадала консультант Госдумы
В ДТП с пятью автомобилями на Садовом кольце получила тяжелые травмы консультант Госдумы Мария Артемова. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-01T16:39
2021-04-02T00:28
эдвард бил (блогер)
авто
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603788794_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_8da29080a120040fea5aae9355fdb4c0.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В ДТП с пятью автомобилями на Садовом кольце получила тяжелые травмы консультант Госдумы Мария Артемова. Об этом сообщает РЕН ТВ. Она управляла "Фольксвагеном", в который врезался "Ауди". Ранее сообщалось, что Артемова находится в реанимации.Массовая авария произошла напротив отеля Lotte Hotel в центре Москвы.По данным источника РИА Новости, одним из участников аварии был блогер Эдвард Бил. Как сообщили в дептрансе Москвы, машина, из-за которой произошло ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим. Однако штрафы так и не были выписаны, потому что автомобиль ездил по подложным номерам.По факту ДТП возбудили уголовное дело, отмечается на сайте ГУ МВД России. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, максимальное наказание по части 1 статьи 264 УК России (нарушение водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) — лишение свободы сроком до двух лет.
https://ria.ru/20210401/dobrovinskiy-1603815581.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей
Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей
2021-04-01T16:39
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603788794_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_325d194bfdc1576d58feb0404445b4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эдвард бил (блогер), авто, москва, происшествия

В массовом ДТП в центре Москвы пострадала консультант Госдумы

16:39 01.04.2021 (обновлено: 00:28 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповДТП на Смоленской площади в Москве
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В ДТП с пятью автомобилями на Садовом кольце получила тяжелые травмы консультант Госдумы Мария Артемова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Она управляла "Фольксвагеном", в который врезался "Ауди". Ранее сообщалось, что Артемова находится в реанимации.
Массовая авария произошла напротив отеля Lotte Hotel в центре Москвы.
По данным источника РИА Новости, одним из участников аварии был блогер Эдвард Бил. Как сообщили в дептрансе Москвы, машина, из-за которой произошло ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим. Однако штрафы так и не были выписаны, потому что автомобиль ездил по подложным номерам.
По факту ДТП возбудили уголовное дело, отмечается на сайте ГУ МВД России. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, максимальное наказание по части 1 статьи 264 УК России (нарушение водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) — лишение свободы сроком до двух лет.
Адвокат Александр Добровинский - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 16:04
Добровинский вызвался защищать пострадавшую в ДТП на Садовом кольце
 
Эдвард Бил (блогер)АвтоМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
00:54Депутат Рады: с позицией как у Байдена нельзя вести диалог по Донбассу
Лента новостейМолния