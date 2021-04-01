https://ria.ru/20210401/astrakhan--1602682182.html

"Еще сто лет простоит": жителей Астрахани массово выселяют из домов

"Еще сто лет простоит": жителей Астрахани массово выселяют из домов

Сотни домов в Астрахани власти признали аварийными. Многих жильцов не предупредили заранее о выселении — потребовали съехать в течение нескольких недель... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:00

2021-04-01T08:00

2021-04-01T11:13

жилье

квартиры

госдума рф

астрахань

общество

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Москва, 1 апр — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Сотни домов в Астрахани власти признали аварийными. Многих жильцов не предупредили заранее о выселении — потребовали съехать в течение нескольких недель. Некоторые уже лишились крыши над головой, а перспективы компенсаций — призрачные. Полтора месяца на сборы Владимир Скворцов о выселении узнал из интернета. "Вскоре на фасадах нашего и соседнего домов развесили объявления о признании их аварийными", — рассказывает он. Уже после этого, 11 марта, районная администрация сообщила, что планируется реконструкция зданий — объектов культурного наследия. Выселиться потребовали до первого мая. Пообещали на три-четыре года, пока идут работы, предоставить равное по площади жилье.Однако Скворцов и его соседи сомневаются, что вернутся домой. Жители опасаются, что новых квартир тогда на всех не хватит. Негарантийный случайВ середине февраля власти Астрахани опубликовали список из 639 домов под выселение и снос. По словам депутата Госдумы Олега Шеина, перечень могут существенно расширить: администрация рекомендовала рассмотреть состояние более двух тысяч жилых зданий. В ответе мэрии на депутатский запрос говорится, что признаки аварийности выявили у 2178 многоквартирных домов. Всего в городе 5,6 тысячи жилых строений."Аварийные среди них есть, мы согласны. Однако их не так много", — поясняет Шеин. Расширенный перечень, в котором больше двух тысяч адресов, в общий доступ не выкладывали. РИА Новости ознакомилось с электронной версией документа, предоставленной Шеиным. Парламентарий уверяет, что местные чиновники не сообщили жителям о признании домов аварийными и будущем изъятии. Это подтверждают и другие астраханцы.«Никуда не хочу уходить» Так, Елена Васильева узнала от соседки о выселении. Ее дому уже более 100 лет, построен он основательно. Сейчас в нем живут две семьи: самой Васильевой и ее отца, который там и родился. Квартиры у них в собственности. В начале марта Васильева и ее соседка по двору написали в горадминистрацию заявление. Попросили представить первичные акты проверок технического состояния зданий. Ответа не получили. "Я никуда не хочу уходить. Мы за домом ухаживаем, как за ребенком, — говорит Васильева. — Он еще сто лет простоит". Впрочем, некоторые астраханцы уведомление о выселении от чиновников все же получили. Однако вопросов меньше не стало. Иван Ермаков вырос и живет в доме постройки 1910-х годов. Переезжать категорически не хочет. Тем более что не понимает, на каком основании приняли заключение технической экспертизы. "Обратился в администрацию, — объясняет он. — Оказывается, было распоряжение по итогам заседания межведомственной комиссии. Она, в свою очередь, основывалась на некоем акте визуального осмотра дома. Что удивительно, никто из владельцев жилья о заседании и экспертизе не слышал". Все собственники квартир в этом здании обратились в суд, чтобы распоряжение администрации города признали незаконным. Семнадцатого марта 2021-го их иск удовлетворили. В постановлении указано, что межведомственная комиссия допустила много нарушений. Например, не привлекла специалистов по контролю и надзору в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной и экологической безопасности, защиты прав потребителей.Однако, по словам Ермакова, власти заявили о намерении обжаловать решение и инициировать новую проверку.Впрочем, из-за отсутствия в открытом доступе актов о состоянии зданий, большинство горожан не понимают, как их обжаловать.«Величайшее благо для Астрахани»"Администрация обязана обнародовать все акты и направить жителям информацию о факте проверок, — комментирует депутат Шеин. — Даже если здание действительно под снос, все процедуры должны быть полностью прозрачными. Ни одному адекватному человеку не придет в голову искать свой дом в аварийных списках, если постройка в нормальном состоянии". По инициативе Шеина Госдума обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой разобраться в ситуации. В середине марта в Астрахань прибыла московская комиссия из фонда развития ЖКХ. О результатах проверки публично не сообщали. Связаться с членами комиссии РИА Новости не удалось. В Астрахань приехал первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. Он пояснил, что, хоть местные чиновники и плохо организовали контакт с горожанами, масштаб проблемы преувеличен. Пахомов инициативу астраханской администрации одобряет."Половина города живет в ужасных коммунальных условиях, поэтому правительство и запустило кампанию по расселению, — поясняет парламентарий. — Это большие деньги и огромная работа. То, что ее ведут, — замечательно. Задумано величайшее благо для Астрахани".Исторический снос Озабоченность у астраханцев вызывает и судьба исторического центра. По разным оценкам, от 400 до 600 жилых зданий — объекты культурного наследия регионального или федерального значения. Такой плотной концентрации построек XVIII — начала XX века в большинстве городов России нет.Пятьдесят восемь зданий-памятников уже признали аварийными и подлежащими реконструкции. Правда, как отмечает Шеин, их тоже могут снести, несмотря на охранный статус. Снести жилые исторические объекты хотят уже давно. Еще три года назад Игорь Шпектор, возглавлявший тогда комиссию по ЖКХ и строительству в Общественной палате России, заявлял, что огромное количество домов в Астрахани «никаким культурным наследием не являются» и ремонтировать их — «безумие». Осенью 2020 года министр культуры и туризма Астраханский области Ольга Прокофьева говорила, что реконструкция таких объектов стоит от 30 миллионов рублей."Безусловно, многие здания в центре Астрахани представляют историческую ценность и формируют узнаваемый облик города, поэтому их надо сохранить, — считает архитектор Сергей Березкин. — Однако собственники такой недвижимости должны понимать: невзирая на статус памятника, государство не обязано субсидировать им ремонтные работы".Березкин убежден, что жители и общественники должны искать общий язык с администрацией. Выселение на улицуВ администрации Астрахани РИА Новости заявили, что информация о сносе 2178 зданий — недостоверная. На другие вопросы чиновники не ответили. Пока выселили лишь несколько домов, которые действительно были в аварийном состоянии. Часть жильцов — те, у кого договор муниципального найма, — получили комнаты в маневренном фонде. Те, у кого квартиры в собственности, остались без крыши над головой и вынуждены ютиться у родственников или друзей. Когда дадут компенсацию и сколько — не знают. Им лишь сказали, что «размер выплат определят позже»: это предусмотрено законом. Массовый снос, по словам астраханцев, может начаться уже в мае.

https://realty.ria.ru/20210311/astrakhan-1600768533.html

https://ria.ru/20210219/arkhitektura-1597975980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, квартиры, госдума рф, астрахань, общество