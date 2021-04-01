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Глава Высшего судебного совета Армении прокомментировал дело Кочаряна
Глава Высшего судебного совета Армении прокомментировал дело Кочаряна
Решение о дальнейшей судьбе дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна должна принимать его судья, а не адвокаты, политики или СМИ, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:59
2021-04-01T15:59
юрий хачатуров
одкб
сейран оганян
роберт кочарян
армения
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Решение о дальнейшей судьбе дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна должна принимать его судья, а не адвокаты, политики или СМИ, заявил в интервью РИА Новости глава Высшего судебного совета республики Рубен Вардазарян.Конституционный суд Армении 26 марта признал противоречащей основному закону статью 300.1 УК "свержение конституционного строя", по которой судят экс-президента республики. Решение окончательное и вступает в силу с момента опубликования. Адвокаты Кочаряна заявили, что решение КС предполагает прекращение уголовного преследования по этой статье."Очень многие комментарии по этой теме в СМИ или в соцсетях непрофессиональны. Решение Конституционного суда вступает в силу с момента опубликования и подлежит исполнению немедленно. И естественно, оно отразится на известном процессе, о котором идет речь. Но как именно отразится, и чем это все закончится, я, честно говоря, не знаю и не хочу гадать. Потому что есть конкретный судья, который должен принять решение", - сказал Вардазарян.Он отметил, что после решения КС часть юристов заявляет, что судья должен немедленно прекратить это дело, а вторая часть юридического сообщества заявляет, что необходимо переквалифицировать это дело."То есть все с такой стопроцентной уверенностью высказывают свое мнение, будто они являются истинной в последней инстанции. А в данном случае вся ответственность лежит на хрупких плечах судьи Анны Данибекян, и именно она должна принять решение. Ни я, ни какие-то политики, юристы или журналисты, ни какие-то ангажированные люди, которые высказывают свое мнение. Если оно агрессивно, то оно может повлиять на судью, гипотетически, но в данном случае, я более, чем уверен, что на Анну Данибекян это не повлияет, она не поддастся давлению, так как события последних двух лет показывают, что она делает то, что считает нужным. И никогда не поддается влиянию или давлению со стороны", - сказал председатель ВСС.Он добавил, что судья по делу Кочаряна может обратиться в Высший судебный совет, если почувствует, что на нее оказывается давление."Если госпожа Данибекян почувствует, что на нее оказывается давление – физическое давление, однозначно, нет, мы через это проходили, уже была такая попытка, мы обеспечили ее государственной охраной и никто не мог даже на метр к ней подойти – если она почувствует, что есть давление со стороны прессы, то она может банально взять трубку, позвонить в Высший судебный совет, запросить встречу и рассказать об этом Совету. Но пока такого явления нет и, несмотря на то, что у нее хрупкие плечи, я уверен, что она выдержит", - сказал Вардазарян.Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
https://ria.ru/20210326/kocharyan-1603016949.html
https://ria.ru/20210127/kocharyan-1594878621.html
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юрий хачатуров, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, армения, в мире

Глава Высшего судебного совета Армении прокомментировал дело Кочаряна

15:59 01.04.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЭкс-президент Армении Роберт Кочарян в суде общей юрисдикции Шенгавитского района в Ереване
Экс-президент Армении Роберт Кочарян в суде общей юрисдикции Шенгавитского района в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Решение о дальнейшей судьбе дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна должна принимать его судья, а не адвокаты, политики или СМИ, заявил в интервью РИА Новости глава Высшего судебного совета республики Рубен Вардазарян.
Конституционный суд Армении 26 марта признал противоречащей основному закону статью 300.1 УК "свержение конституционного строя", по которой судят экс-президента республики. Решение окончательное и вступает в силу с момента опубликования. Адвокаты Кочаряна заявили, что решение КС предполагает прекращение уголовного преследования по этой статье.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян в суде общей юрисдикции Шенгавитского района в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 17:13
КС Армении счел уголовное преследование Кочаряна неконституционным
"Очень многие комментарии по этой теме в СМИ или в соцсетях непрофессиональны. Решение Конституционного суда вступает в силу с момента опубликования и подлежит исполнению немедленно. И естественно, оно отразится на известном процессе, о котором идет речь. Но как именно отразится, и чем это все закончится, я, честно говоря, не знаю и не хочу гадать. Потому что есть конкретный судья, который должен принять решение", - сказал Вардазарян.
Он отметил, что после решения КС часть юристов заявляет, что судья должен немедленно прекратить это дело, а вторая часть юридического сообщества заявляет, что необходимо переквалифицировать это дело.
"То есть все с такой стопроцентной уверенностью высказывают свое мнение, будто они являются истинной в последней инстанции. А в данном случае вся ответственность лежит на хрупких плечах судьи Анны Данибекян, и именно она должна принять решение. Ни я, ни какие-то политики, юристы или журналисты, ни какие-то ангажированные люди, которые высказывают свое мнение. Если оно агрессивно, то оно может повлиять на судью, гипотетически, но в данном случае, я более, чем уверен, что на Анну Данибекян это не повлияет, она не поддастся давлению, так как события последних двух лет показывают, что она делает то, что считает нужным. И никогда не поддается влиянию или давлению со стороны", - сказал председатель ВСС.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 23:13
Кочарян планирует участвовать во внеочередных парламентских выборах
Он добавил, что судья по делу Кочаряна может обратиться в Высший судебный совет, если почувствует, что на нее оказывается давление.
"Если госпожа Данибекян почувствует, что на нее оказывается давление – физическое давление, однозначно, нет, мы через это проходили, уже была такая попытка, мы обеспечили ее государственной охраной и никто не мог даже на метр к ней подойти – если она почувствует, что есть давление со стороны прессы, то она может банально взять трубку, позвонить в Высший судебный совет, запросить встречу и рассказать об этом Совету. Но пока такого явления нет и, несмотря на то, что у нее хрупкие плечи, я уверен, что она выдержит", - сказал Вардазарян.
Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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