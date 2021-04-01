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https://ria.ru/20210401/arktika-1603678458.html
В Арктике начался сезон белых медведей
В Арктике начался сезон белых медведей
С приходом весны в арктические регионы самки белых медведей начали покидать родовые берлоги и с детенышами отправляться на поиски пищи, сообщает WWF России. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T04:21
2021-04-01T04:21
туризм
туризм
чукотка
медведи
остров врангеля (россия)
новости - туризм
арктика
всемирный фонд дикой природы
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С приходом весны в арктические регионы самки белых медведей начали покидать родовые берлоги и с детенышами отправляться на поиски пищи, сообщает WWF России. "Это важный период и для медведей, и для тех, кто занимается их изучением и сохранением. Именно в это время можно определить, насколько успешно происходит размножение этих редких хищников: сколько у самки родилось медвежат, какое их физическое состояние, определить важные районы формирования берлог, – рассказывает Варвара Семенова, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России. – В последнее десятилетие это становится особо актуальным на фоне глобальных климатических изменений, когда аномально теплые зимы смещают сроки создания самками родовых берлог и повышают риск их таяния, что в свою очередь может повлиять на выживаемость потомства".На острове Врангеля стартовал ежегодный учет родильных берлог белого медведя. Задача сотрудников заповедника – не только посчитать количество убежищ и оценить состояние популяции, но и опробовать новую методику мониторинга – с помощью беспилотных летательных аппаратов. В прошлом году WWF России передал ученым четыре квадрокоптера, два из них оборудованы камерами с тепловизором. Ожидается, что наблюдения с воздуха позволят провести учет в тех местах, где наземные работы недоступны, и при этом практически не беспокоить животных.По словам директора Государственного природного заповедника "Остров Врангеля" Александра Груздева, одной из групп удалось найти пять берлог и встретить более десяти медведиц с медвежатами. Второй группе посчастливилось наблюдать за обедом молодой медведицы и медвежонка. Точно не удалось понять, что они ели, во избежание стресса животных, учетчики не стали близко подъезжать и запускать квадрокоптер.На материковом побережье Чукотки в 70 километрах от села Рыркайпий среди сопок в конце марта тоже была замечена первая в этом сезоне самка с двумя новорожденными медвежатами.Несмотря на то, что море полностью покрыто льдом, особо любопытные звери выходят к населенным пунктам. Так, в прибрежных селах Чукотки Рыркайпий и Биллингс, где работают Медвежьи патрули, уже замечены первые "гости". Патрульные Рыркайпия вынуждены были отгонять хорошо упитанного самца, который подошел прямо к школе. Еще один патруль готовится провести традиционные учеты на Медвежьих островах в Якутии, где на маленьком участке суши каждый год рождается до 20 медвежат.
https://ria.ru/20210309/kurily-1599422910.html
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туризм, чукотка, медведи, остров врангеля (россия), новости - туризм, арктика, всемирный фонд дикой природы

В Арктике начался сезон белых медведей

04:21 01.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Деминов / Перейти в фотобанкБелая медведица с медвежатами на берегу Чукотского моря
Белая медведица с медвежатами на берегу Чукотского моря - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Деминов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С приходом весны в арктические регионы самки белых медведей начали покидать родовые берлоги и с детенышами отправляться на поиски пищи, сообщает WWF России.
"Это важный период и для медведей, и для тех, кто занимается их изучением и сохранением. Именно в это время можно определить, насколько успешно происходит размножение этих редких хищников: сколько у самки родилось медвежат, какое их физическое состояние, определить важные районы формирования берлог, – рассказывает Варвара Семенова, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России. – В последнее десятилетие это становится особо актуальным на фоне глобальных климатических изменений, когда аномально теплые зимы смещают сроки создания самками родовых берлог и повышают риск их таяния, что в свою очередь может повлиять на выживаемость потомства".
На острове Врангеля стартовал ежегодный учет родильных берлог белого медведя. Задача сотрудников заповедника – не только посчитать количество убежищ и оценить состояние популяции, но и опробовать новую методику мониторинга – с помощью беспилотных летательных аппаратов.
В прошлом году WWF России передал ученым четыре квадрокоптера, два из них оборудованы камерами с тепловизором. Ожидается, что наблюдения с воздуха позволят провести учет в тех местах, где наземные работы недоступны, и при этом практически не беспокоить животных.
По словам директора Государственного природного заповедника "Остров Врангеля" Александра Груздева, одной из групп удалось найти пять берлог и встретить более десяти медведиц с медвежатами. Второй группе посчастливилось наблюдать за обедом молодой медведицы и медвежонка. Точно не удалось понять, что они ели, во избежание стресса животных, учетчики не стали близко подъезжать и запускать квадрокоптер.
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На материковом побережье Чукотки в 70 километрах от села Рыркайпий среди сопок в конце марта тоже была замечена первая в этом сезоне самка с двумя новорожденными медвежатами.
Несмотря на то, что море полностью покрыто льдом, особо любопытные звери выходят к населенным пунктам. Так, в прибрежных селах Чукотки Рыркайпий и Биллингс, где работают Медвежьи патрули, уже замечены первые "гости". Патрульные Рыркайпия вынуждены были отгонять хорошо упитанного самца, который подошел прямо к школе.
Еще один патруль готовится провести традиционные учеты на Медвежьих островах в Якутии, где на маленьком участке суши каждый год рождается до 20 медвежат.
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