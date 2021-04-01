https://ria.ru/20210401/arest-1603858787.html

В Москве налогового инспектора арестовали за крупную взятку

В Москве налогового инспектора арестовали за крупную взятку

Хамовнический суд Москвы арестовал до конца мая за взятку главного инспектора отдела ИФНС России номер 10 Мурата Мурадова, рассказал РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T19:02

2021-04-01T19:02

2021-04-01T19:02

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал до конца мая за взятку главного инспектора отдела ИФНС России номер 10 Мурата Мурадова, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе."Мурадов арестован до 29 мая", - сказал собеседник агенства.Он уточнил, что налоговик обвиняется в получении взятки в крупном размере, однако в суде не смогли уточнить сумму взятки.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что сумма взятки составляет около 948 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210401/sizo-1603741650.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия