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В Москве налогового инспектора арестовали за крупную взятку
В Москве налогового инспектора арестовали за крупную взятку
Хамовнический суд Москвы арестовал до конца мая за взятку главного инспектора отдела ИФНС России номер 10 Мурата Мурадова, рассказал РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:02
2021-04-01T19:02
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал до конца мая за взятку главного инспектора отдела ИФНС России номер 10 Мурата Мурадова, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе."Мурадов арестован до 29 мая", - сказал собеседник агенства.Он уточнил, что налоговик обвиняется в получении взятки в крупном размере, однако в суде не смогли уточнить сумму взятки.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что сумма взятки составляет около 948 тысяч рублей.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

В Москве налогового инспектора арестовали за крупную взятку

19:02 01.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал до конца мая за взятку главного инспектора отдела ИФНС России номер 10 Мурата Мурадова, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
"Мурадов арестован до 29 мая", - сказал собеседник агенства.
Он уточнил, что налоговик обвиняется в получении взятки в крупном размере, однако в суде не смогли уточнить сумму взятки.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что сумма взятки составляет около 948 тысяч рублей.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
 
 
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