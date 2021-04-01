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В Москве налогового инспектора арестовали за крупную взятку
В Москве налогового инспектора арестовали за крупную взятку
Хамовнический суд Москвы арестовал до конца мая за взятку главного инспектора отдела ИФНС России номер 10 Мурата Мурадова, рассказал РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:02
2021-04-01T19:02
2021-04-01T19:02
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал до конца мая за взятку главного инспектора отдела ИФНС России номер 10 Мурата Мурадова, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе."Мурадов арестован до 29 мая", - сказал собеседник агенства.Он уточнил, что налоговик обвиняется в получении взятки в крупном размере, однако в суде не смогли уточнить сумму взятки.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что сумма взятки составляет около 948 тысяч рублей.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия