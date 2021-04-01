https://ria.ru/20210401/apple-1603812112.html

В новых iPhone можно отказаться от установки российского софта

В новых iPhone можно отказаться от установки российского софта

В отличие от производителей Android-смартфонов, Apple лишь предлагает установить российские программы на свои устройства. Как выглядит установка софта,... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:53

2021-04-01T15:53

2021-04-01T15:53

наука

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В отличие от производителей Android-смартфонов, Apple лишь предлагает установить российские программы на свои устройства. Как выглядит установка софта, предписанная вступившим с 1 апреля законом, показал портал 9to5mac.После завершения первой настройки iPhone iOS теперь направляет пользователя в специальную коллекцию приложений App Store. Система предлагает установить такие приложения как Яндекс.Браузер или голосовой ассистент Маруся. Пользователь может закрыть окно с установкой, тем самым отказавшись от установки ненужного ему софта.С 1 апреля 2021 года в России вступил в силу закон, который обязывает устанавливать на смартфоны и другие умные устройства приложения российской разработки. Закон касается новых гаджетов, проданных с этого дня. В список обязательных для смартфонов и планшетов вошли 16 приложений: Яндекс.Браузер, поисковик Яндекс, Яндекс.Диск, Яндекс.Карты, Почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент Маруся, Новости Mail.ru, OK Live, ВКонтакте, Одноклассники, MirPay, Госуслуги, МойОфис Документы, Kaspersky Internet Security и Applist.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, google android, apple ios, apple, технологии