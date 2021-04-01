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Наука
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В новых iPhone можно отказаться от установки российского софта
В новых iPhone можно отказаться от установки российского софта
В отличие от производителей Android-смартфонов, Apple лишь предлагает установить российские программы на свои устройства. Как выглядит установка софта,... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:53
2021-04-01T15:53
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В отличие от производителей Android-смартфонов, Apple лишь предлагает установить российские программы на свои устройства. Как выглядит установка софта, предписанная вступившим с 1 апреля законом, показал портал 9to5mac.После завершения первой настройки iPhone iOS теперь направляет пользователя в специальную коллекцию приложений App Store. Система предлагает установить такие приложения как Яндекс.Браузер или голосовой ассистент Маруся. Пользователь может закрыть окно с установкой, тем самым отказавшись от установки ненужного ему софта.С 1 апреля 2021 года в России вступил в силу закон, который обязывает устанавливать на смартфоны и другие умные устройства приложения российской разработки. Закон касается новых гаджетов, проданных с этого дня. В список обязательных для смартфонов и планшетов вошли 16 приложений: Яндекс.Браузер, поисковик Яндекс, Яндекс.Диск, Яндекс.Карты, Почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент Маруся, Новости Mail.ru, OK Live, ВКонтакте, Одноклассники, MirPay, Госуслуги, МойОфис Документы, Kaspersky Internet Security и Applist.ru.
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РИА Новости
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apple iphone, google android, apple ios, apple, технологии

В новых iPhone можно отказаться от установки российского софта

15:53 01.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовый iPhone 12 в магазине re:Store
Новый iPhone 12 в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В отличие от производителей Android-смартфонов, Apple лишь предлагает установить российские программы на свои устройства. Как выглядит установка софта, предписанная вступившим с 1 апреля законом, показал портал 9to5mac.
После завершения первой настройки iPhone iOS теперь направляет пользователя в специальную коллекцию приложений App Store. Система предлагает установить такие приложения как Яндекс.Браузер или голосовой ассистент Маруся. Пользователь может закрыть окно с установкой, тем самым отказавшись от установки ненужного ему софта.
С 1 апреля 2021 года в России вступил в силу закон, который обязывает устанавливать на смартфоны и другие умные устройства приложения российской разработки. Закон касается новых гаджетов, проданных с этого дня. В список обязательных для смартфонов и планшетов вошли 16 приложений: Яндекс.Браузер, поисковик Яндекс, Яндекс.Диск, Яндекс.Карты, Почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент Маруся, Новости Mail.ru, OK Live, ВКонтакте, Одноклассники, MirPay, Госуслуги, МойОфис Документы, Kaspersky Internet Security и Applist.ru.
 
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