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Россиянин одним звонком сберег два миллиона рублей
Россиянин одним звонком сберег два миллиона рублей
Житель Калачеевского района избежал потери крупной суммы денег благодаря звонку в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:18
2021-03-31T18:18
2021-03-31T20:19
калачеевский район
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Житель Калачеевского района избежал потери крупной суммы денег благодаря звонку в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.Мужчине позвонил человек и представился сотрудником правоохранительных органов. Он предупредил собеседника, что с ним сейчас свяжется работник банка, и призвал следовать всем его указаниям. Тот, в свою очередь, сказал перевести деньги на счет через банкомат.Однако в банке на тот момент не оказалось нужной суммы, и мужчина заказал ее получение на следующий день. После этого он решил позвонить в полицию, где его убедили не перечислять деньги злоумышленникам и написать заявление о мошенничестве.После инцидента возбудили уголовное дело, преступников разыскивает полиция.
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калачеевский район
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калачеевский район, воронежская область, происшествия
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Житель Калачеевского района
избежал потери крупной суммы денег благодаря звонку в полицию, сообщили
в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области
.
Мужчине позвонил человек и представился сотрудником правоохранительных органов. Он предупредил собеседника, что с ним сейчас свяжется работник банка, и призвал следовать всем его указаниям. Тот, в свою очередь, сказал перевести деньги на счет через банкомат.
Однако в банке на тот момент не оказалось нужной суммы, и мужчина заказал ее получение на следующий день. После этого он решил позвонить в полицию, где его убедили не перечислять деньги злоумышленникам и написать заявление о мошенничестве.
После инцидента возбудили уголовное дело, преступников разыскивает полиция.