https://ria.ru/20210331/zvonok-1603682471.html

Россиянин одним звонком сберег два миллиона рублей

Россиянин одним звонком сберег два миллиона рублей

Житель Калачеевского района избежал потери крупной суммы денег благодаря звонку в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T18:18

2021-03-31T18:18

2021-03-31T20:19

калачеевский район

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Житель Калачеевского района избежал потери крупной суммы денег благодаря звонку в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.Мужчине позвонил человек и представился сотрудником правоохранительных органов. Он предупредил собеседника, что с ним сейчас свяжется работник банка, и призвал следовать всем его указаниям. Тот, в свою очередь, сказал перевести деньги на счет через банкомат.Однако в банке на тот момент не оказалось нужной суммы, и мужчина заказал ее получение на следующий день. После этого он решил позвонить в полицию, где его убедили не перечислять деньги злоумышленникам и написать заявление о мошенничестве.После инцидента возбудили уголовное дело, преступников разыскивает полиция.

https://ria.ru/20210329/moshenniki-1603261296.html

калачеевский район

воронежская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калачеевский район, воронежская область, происшествия