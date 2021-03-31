Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/zvonok-1603682471.html
Россиянин одним звонком сберег два миллиона рублей
Россиянин одним звонком сберег два миллиона рублей
Житель Калачеевского района избежал потери крупной суммы денег благодаря звонку в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:18
2021-03-31T20:19
калачеевский район
воронежская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98040/08/980400889_0:202:2500:1608_1920x0_80_0_0_c6108cf1bb17d92c613a5f5910b42484.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Житель Калачеевского района избежал потери крупной суммы денег благодаря звонку в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.Мужчине позвонил человек и представился сотрудником правоохранительных органов. Он предупредил собеседника, что с ним сейчас свяжется работник банка, и призвал следовать всем его указаниям. Тот, в свою очередь, сказал перевести деньги на счет через банкомат.Однако в банке на тот момент не оказалось нужной суммы, и мужчина заказал ее получение на следующий день. После этого он решил позвонить в полицию, где его убедили не перечислять деньги злоумышленникам и написать заявление о мошенничестве.После инцидента возбудили уголовное дело, преступников разыскивает полиция.
https://ria.ru/20210329/moshenniki-1603261296.html
калачеевский район
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/98040/08/980400889_45:0:2456:1808_1920x0_80_0_0_2e266062a47a0f909e94e57629ac9557.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калачеевский район, воронежская область, происшествия

Россиянин одним звонком сберег два миллиона рублей

18:18 31.03.2021 (обновлено: 20:19 31.03.2021)
 
© Fotolia / Nenov BrothersТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Fotolia / Nenov Brothers
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Житель Калачеевского района избежал потери крупной суммы денег благодаря звонку в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Мужчине позвонил человек и представился сотрудником правоохранительных органов. Он предупредил собеседника, что с ним сейчас свяжется работник банка, и призвал следовать всем его указаниям. Тот, в свою очередь, сказал перевести деньги на счет через банкомат.
Однако в банке на тот момент не оказалось нужной суммы, и мужчина заказал ее получение на следующий день. После этого он решил позвонить в полицию, где его убедили не перечислять деньги злоумышленникам и написать заявление о мошенничестве.
После инцидента возбудили уголовное дело, преступников разыскивает полиция.
Монеты и банковские карты - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 11:14
"Ъ": в России мошенники решили нажиться на мошенниках
 
Калачеевский районВоронежская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19"Пора бы извиниться": немцы оценили переговоры Путина, Макрона и Меркель
05:06NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
Лента новостейМолния