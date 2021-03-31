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Зеленский задекларировал доходы за 2020 год
Зеленский задекларировал доходы за 2020 год
Семья президента Украины Владимира Зеленского задекларировала 817 тысяч долларов доходов в 2020 году, из них зарплата главы государства составила 12 тысяч... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:21
2021-03-31T18:21
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 31 мар - РИА Новости. Семья президента Украины Владимира Зеленского задекларировала 817 тысяч долларов доходов в 2020 году, из них зарплата главы государства составила 12 тысяч долларов, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера в среду.По данным офиса, Зеленский также задекларировал роялти в размере 166,4 тысячи долларов и новый объект недвижимости на правах временного пользования – госдачу.Вместе с тем семья президента указала доход в 484 тысячи долларов от продажи недвижимого имущества и земельного участка в селе Иванковичи Киевской области. Также семья Зеленского заработала 96 тысяч долларов на сдаче жилья в аренду. Проценты по депозитам семьи президента и доходы по облигациям составили 15,8 тысячи долларов. При этом супруга президента Елена в прошлом году получила зарплату и роялти в размере 34,2 тысячи долларов.Семья украинского президента в прошлом году заплатила налогов на сумму 66,7 тысячи долларов.В мае 2019 года Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно которой доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили свыше 1 миллиона долларов.
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владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский задекларировал доходы за 2020 год

18:21 31.03.2021
 
© AP Photo / Sergei Grits Владимир Зеленский и его жена Елена
 Владимир Зеленский и его жена Елена - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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КИЕВ, 31 мар - РИА Новости. Семья президента Украины Владимира Зеленского задекларировала 817 тысяч долларов доходов в 2020 году, из них зарплата главы государства составила 12 тысяч долларов, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера в среду.

"Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22 747 791 гривну (около 817,3 тысячи долларов - ред.)… Сумма зарплаты, которую получил президент в отчетный период, составила 336 тысяч гривен (около 12 тысяч долларов)", - говорится в сообщении.

По данным офиса, Зеленский также задекларировал роялти в размере 166,4 тысячи долларов и новый объект недвижимости на правах временного пользования – госдачу.
Вместе с тем семья президента указала доход в 484 тысячи долларов от продажи недвижимого имущества и земельного участка в селе Иванковичи Киевской области. Также семья Зеленского заработала 96 тысяч долларов на сдаче жилья в аренду. Проценты по депозитам семьи президента и доходы по облигациям составили 15,8 тысячи долларов. При этом супруга президента Елена в прошлом году получила зарплату и роялти в размере 34,2 тысячи долларов.
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Семья украинского президента в прошлом году заплатила налогов на сумму 66,7 тысячи долларов.
В мае 2019 года Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно которой доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили свыше 1 миллиона долларов.
 
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