Эксперт рассказал, как Запад "подогревает" антироссийскую истерию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Страны Запада будут использовать ситуацию с задержанием дипломата РФ в Италии, чтобы дополнительно подогреть градус своей антироссийской истерии, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Италия объявила персонами нон грата двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ в Риме после задержания одного из дипломатов по обвинению в шпионаже. Великобритания выражает поддержку и солидарность с Италией после задержания дипломата из РФ, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
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"Есть такая русская пословица: "Куда конь с копытом, туда и рак с клешней". Безусловно, правительства недружественных России стран НАТО возбуждаются по любому поводу, даже не имеющему к ним отношения. Поэтому заявление британцев меня совершенно не удивило", - сказал Михайлов РИА Новости. "Не исключаю, что подключатся Латвия, Литва, Эстония, которые тоже будут демонстративно высказывать солидарность с Италией", - добавил собеседник агентства.
По словам Михайлова, что касается собственно ситуации с дипломатами, здесь надо исходить из главного - противоборство спецслужб не должно сказываться на отношениях между странами.
"Спецслужбы были и будут, они сами такие вещи не комментируют. Но то, что сейчас началось в публичном пространстве, это, безусловно, "лыко в строку" - любой повод, связанный с Россией, будет направляться Западом против нашей страны. Таким скоординированным атакам со стороны стран НАТО не приходится удивляться", - сказал Михайлов.
Накануне итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.
Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.