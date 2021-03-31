https://ria.ru/20210331/zapad-1603665003.html

Эксперт рассказал, как Запад "подогревает" антироссийскую истерию

Эксперт рассказал, как Запад "подогревает" антироссийскую истерию

Страны Запада будут использовать ситуацию с задержанием дипломата РФ в Италии, чтобы дополнительно подогреть градус своей антироссийской истерии, считает... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:52

2021-03-31T16:52

2021-03-31T16:52

александр михайлов (cпорт)

вооруженные силы рф

нато

великобритания

италия

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Страны Запада будут использовать ситуацию с задержанием дипломата РФ в Италии, чтобы дополнительно подогреть градус своей антироссийской истерии, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Италия объявила персонами нон грата двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ в Риме после задержания одного из дипломатов по обвинению в шпионаже. Великобритания выражает поддержку и солидарность с Италией после задержания дипломата из РФ, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.По словам Михайлова, что касается собственно ситуации с дипломатами, здесь надо исходить из главного - противоборство спецслужб не должно сказываться на отношениях между странами."Спецслужбы были и будут, они сами такие вещи не комментируют. Но то, что сейчас началось в публичном пространстве, это, безусловно, "лыко в строку" - любой повод, связанный с Россией, будет направляться Западом против нашей страны. Таким скоординированным атакам со стороны стран НАТО не приходится удивляться", - сказал Михайлов.Накануне итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.

https://ria.ru/20210316/rossiya-1601363075.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

https://ria.ru/20210331/ofitser-1603612663.html

великобритания

италия

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александр михайлов (cпорт), вооруженные силы рф, нато, великобритания, италия, в мире