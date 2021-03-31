https://ria.ru/20210331/zakony-1603590601.html

Россиян предупредили об изменениях в законах с апреля

Россиян предупредили об изменениях в законах с апреля

В России с 1 апреля вступают в силу несколько законов, сообщает "Парламентская газета". РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:47

2021-03-31T11:47

2021-03-31T12:47

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России с 1 апреля вступают в силу несколько законов, сообщает "Парламентская газета".Индексация пенсийТак, с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Они увеличатся на 3,4 процента, их средний размер составит 10 183 рубля.Существуют четыре вида социальных пенсий: по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Кроме того, такие пенсии получают дети, оставшиеся без обоих родителей. Вместе с социальными пенсиями вырастет и размер ежемесячных выплат по государственному пенсионному обеспечению.Речь идет о начислениях проходившим военную службу по призыву и получившим инвалидность из-за военной травмы, а также ветеранам Великой Отечественной войны с инвалидностью.Помимо этого, вырастут пенсии пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах, членов их семей, работников летно-испытательного состава.Цена на табакС 1 апреля введут единую минимальную цену на табачную продукцию. Министерство сельского хозяйства будет рассчитывать ее на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.Отмечается, что нововведение должно помочь избавиться от скрытых скидок на табак.По мнению депутатов, цена, ниже которой запрещается продавать сигареты в розницу, должна быть одна и рассчитываться в порядке, утвержденном государством.Российский софтС апреля на российские гаджеты обяжут устанавливать отечественное программное обеспечение. Это касается и иностранной техники. Речь идет о смартфонах, стационарных компьютерах, ноутбуках и телевизорах с технологией Smart TV. Правительство также утвердило список программ, обязательных для предустановки. В него вошли сервисы электронной почты, интернет-браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, картографические и навигационные сервисы и программы для доступа к облачным системам хранения. С 1 июля на всех продаваемых в России гаджетах также будут устанавливать отечественный поисковик для выбора по умолчанию.Маркировка пиваС апреля в России запускают эксперимент по маркировке пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года.Речь идет о солодовом и безалкогольном пиве, а также сидре, пуаре и медовухе.Участвующие на добровольной основе производители, импортеры-продавцы и организации должны определиться с перечнем товаров, а также протестировать возможности цифровых систем учета и маркировки.Эксперимент направлен на то, чтобы как можно больше производителей слабоалкогольной продукции не могли уйти от контроля качества и ценообразования.Экзамен на праваС апреля экзамены на водительские права претерпят изменения.Так, отменяется сдача "площадки" в ГИБДД. Практическая подготовка будет проверяться только в условиях города.Однако нововведение затронет не всех. Водители мотоциклов по-прежнему будут сдавать и "площадку", и "город".Кроме того, изменится система оценки практических знаний. Количество грубых ошибок, за которые сегодня отправляют на пересдачу, снизят с 17 до 15, однако непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону теперь относятся к числу грубых нарушений."Удаленка" для пожилыхВ России отменяют обязательный перевод на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте 65 лет и старше. Прекращают действовать временные правила оформления для них больничных, назначений и выплат пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.Вместе с тем работодателям все еще рекомендуют переводить пожилых сотрудников на удаленку в приоритетном порядке.Выплаты на детейСо 2 апреля можно подать заявление о перерасчете ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Согласно указу президента, он будет зависеть от доходов семьи.Если размер среднедушевого дохода семьи с учетом 50-процентной выплаты на ребенка не дотянет до прожиточного минимума на душу населения, ежемесячное пособие назначается в размере 75 процентов от детского прожиточного минимума. Таким образом, семья получит на ребенка примерно восемь с половиной тысяч рублей.Если при этой выплате доход семьи окажется ниже минимума, то ее поднимут до 100 процентов, что составит чуть больше 11,5 тысячи рублей. Корректировать выплату будут с 1 января с учетом ежегодного изменения прожиточного минимума для детей.

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https://ria.ru/20210322/dengi-1602373688.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/gid-1602363213.html

https://ria.ru/20210316/shtraf-1601466267.html

https://ria.ru/20210317/krov-1601619258.html

https://ria.ru/20210318/vypusknik-1601814228.html

https://ria.ru/20210316/gosduma-1601548578.html

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россия, владимир путин, общество