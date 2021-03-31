https://ria.ru/20210331/zakon-1603572747.html

Совфед одобрил закон, уточняющий основания для наказания за наркосбыт

Совфед одобрил закон, уточняющий основания для наказания за наркосбыт

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, согласно которому факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:25

2021-03-31T10:25

2021-03-31T10:25

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, согласно которому факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения дела о наркосбыте. Этот документ принят повторно Госдумой в редакции согласительной комиссии после его отклонения Совфедом.Госдума приняла этот закон в декабре прошлого года в предыдущей редакции, предлагалось внести в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Как отмечалось, закон направлен на исключение фактов необоснованного возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК. Однако Совет Федерации отклонил его, поскольку, по мнению сенаторов, принятие закона в такой редакции могло нанести урон антинаркотической деятельности.В редакции согласительной комиссии закон дополняется положением, согласно которому "сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи", не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях по статьям 228. 1 и 228. 4 УК РФ.В отклоненной редакции предполагалось, что уголовные дела по этим статьям не могут быть возбуждены "при отсутствии данных об указанных средствах, веществах, растениях (о виде, массе, наименовании), а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам".

https://ria.ru/20201127/google-1586645857.html

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совет федерации рф, госдума рф, общество