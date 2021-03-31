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Врач рассказал, о каких болезнях говорит цвет налета на языке
Врач рассказал, о каких болезнях говорит цвет налета на языке
Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал "Звезде", о каких заболеваниях может свидетельствовать цвет налета на языке. РИА Новости, 31.03.2021
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общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал "Звезде", о каких заболеваниях может свидетельствовать цвет налета на языке.По словам специалиста, чаще всего появляется налет белого цвета, которой может говорить о хроническом гастрите или грибковой инфекции. Это также может быть следствием приема некоторых препаратов.Появление желтого налета может являться симптомом доброса желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок.В таком случае, помимо налета, на языке может появится крупная расщелина, вызванная развитием хронического панкреатита. Харлов добавил, что образование на языке налета черного цвета говорит об инфицировании кишечника черной плесенью.Ранее хирург-онколог Михаил Маснянкин рассказал, что рак языка влияет не только на качество жизни человека, но и может лишить его возможности говорить и есть. Среди симптомов он выделил появление узелка или трещины, а также возникновение неприятных ощущений на слизистой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210320/glaza-1602144863.html
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общество

Врач рассказал, о каких болезнях говорит цвет налета на языке

12:31 31.03.2021 (обновлено: 12:33 31.03.2021)
 
© Depositphotos / oneinchpunchВрач осматривает язык у пациентки
Врач осматривает язык у пациентки - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Depositphotos / oneinchpunch
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал "Звезде", о каких заболеваниях может свидетельствовать цвет налета на языке.
По словам специалиста, чаще всего появляется налет белого цвета, которой может говорить о хроническом гастрите или грибковой инфекции. Это также может быть следствием приема некоторых препаратов.
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20 марта, 18:51
По глазам видно. Какие опасные болезни скрывает цвет белков?
Появление желтого налета может являться симптомом доброса желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок.
"Это уже гастрит, рефлюкс, болезни двенадцатиперстной кишки или гастродуоденит", - пояснил врач.
В таком случае, помимо налета, на языке может появится крупная расщелина, вызванная развитием хронического панкреатита.
Харлов добавил, что образование на языке налета черного цвета говорит об инфицировании кишечника черной плесенью.
Ранее хирург-онколог Михаил Маснянкин рассказал, что рак языка влияет не только на качество жизни человека, но и может лишить его возможности говорить и есть. Среди симптомов он выделил появление узелка или трещины, а также возникновение неприятных ощущений на слизистой.
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