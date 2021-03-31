https://ria.ru/20210331/yazyk-1603600912.html

Врач рассказал, о каких болезнях говорит цвет налета на языке

Врач рассказал, о каких болезнях говорит цвет налета на языке

Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал "Звезде", о каких заболеваниях может свидетельствовать цвет налета на языке. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:31

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общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал "Звезде", о каких заболеваниях может свидетельствовать цвет налета на языке.По словам специалиста, чаще всего появляется налет белого цвета, которой может говорить о хроническом гастрите или грибковой инфекции. Это также может быть следствием приема некоторых препаратов.Появление желтого налета может являться симптомом доброса желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок.В таком случае, помимо налета, на языке может появится крупная расщелина, вызванная развитием хронического панкреатита. Харлов добавил, что образование на языке налета черного цвета говорит об инфицировании кишечника черной плесенью.Ранее хирург-онколог Михаил Маснянкин рассказал, что рак языка влияет не только на качество жизни человека, но и может лишить его возможности говорить и есть. Среди симптомов он выделил появление узелка или трещины, а также возникновение неприятных ощущений на слизистой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/glaza-1602144863.html

https://ria.ru/20210120/kholesterin-1593764298.html

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общество