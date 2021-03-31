https://ria.ru/20210331/yandeks-1603652625.html
"Яндекс" попросил Samsung не делать его приложения неудаляемыми
"Яндекс" попросил Samsung не делать его приложения неудаляемыми
"Яндекс" попросил Samsung и других производителей не устанавливать приложения компании без возможности их удаления. Об этом заявил управляющий директор группы... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:07
2021-03-31T16:07
2021-03-31T17:28
яндекс
samsung
технологии
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. "Яндекс" попросил Samsung и других производителей не устанавливать приложения компании без возможности их удаления. Об этом заявил управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян.Так он прокомментировал сообщение газеты "Коммерсант" о том, что Samsung уже начал устанавливать на свои смартфоны российские приложения, как того требует новый закон, и среди них есть три сервиса от "Яндекса", которые нельзя удалить.Худавердян пояснил, что "Яндекс" никогда не просил никого из партнеров делать приложения неудаляемыми. По его словам, в "Яндексе" внимательно изучили закон о предустановке и не нашли в нем требования о неудаляемости. Худавердян предположил, что это произошло потому, что есть неудаляемые сервисы Google, поэтому производитель сделал такими же и приложения "Яндекса" в соответствии с требованием "обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ". Но, добавил управляющий директор, это требование не подразумевает неудаляемости.Поэтому компания обратилась к Samsung и другим производителям — Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio. Те уже ответили, что не будут делать приложения "Яндекса" неудаляемыми.С 1 апреля в России вступает в силу запрет продавать смартфоны, компьютеры и умные телевизоры без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В список программ входят популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и тому подобное.
https://ria.ru/20210331/yandeks-1603596408.html
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яндекс, samsung, технологии
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
"Яндекс
" попросил Samsung
и других производителей не устанавливать приложения компании без возможности их удаления. Об этом заявил управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян.
Так он прокомментировал сообщение газеты "Коммерсант" о том, что Samsung уже начал устанавливать на свои смартфоны российские приложения, как того требует новый закон, и среди них есть три сервиса от "Яндекса", которые нельзя удалить.
Худавердян пояснил, что "Яндекс" никогда не просил никого из партнеров делать приложения неудаляемыми.
"Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей. Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается, — да, так делать нельзя", — написал он в Facebook
.
По его словам, в "Яндексе" внимательно изучили закон о предустановке и не нашли в нем требования о неудаляемости. Худавердян предположил, что это произошло потому, что есть неудаляемые сервисы Google
, поэтому производитель сделал такими же и приложения "Яндекса" в соответствии с требованием "обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ". Но, добавил управляющий директор, это требование не подразумевает неудаляемости.
Поэтому компания обратилась к Samsung и другим производителям — Huawei
, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE
, F Plus, Meizu и Prestigio. Те уже ответили, что не будут делать приложения "Яндекса" неудаляемыми.
С 1 апреля в России вступает в силу запрет продавать смартфоны, компьютеры и умные телевизоры без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В список программ входят популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и тому подобное.