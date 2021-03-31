https://ria.ru/20210331/yandeks-1603652625.html

"Яндекс" попросил Samsung не делать его приложения неудаляемыми

"Яндекс" попросил Samsung не делать его приложения неудаляемыми

"Яндекс" попросил Samsung и других производителей не устанавливать приложения компании без возможности их удаления. Об этом заявил управляющий директор группы... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:07

2021-03-31T16:07

2021-03-31T17:28

яндекс

samsung

технологии

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. "Яндекс" попросил Samsung и других производителей не устанавливать приложения компании без возможности их удаления. Об этом заявил управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян.Так он прокомментировал сообщение газеты "Коммерсант" о том, что Samsung уже начал устанавливать на свои смартфоны российские приложения, как того требует новый закон, и среди них есть три сервиса от "Яндекса", которые нельзя удалить.Худавердян пояснил, что "Яндекс" никогда не просил никого из партнеров делать приложения неудаляемыми. По его словам, в "Яндексе" внимательно изучили закон о предустановке и не нашли в нем требования о неудаляемости. Худавердян предположил, что это произошло потому, что есть неудаляемые сервисы Google, поэтому производитель сделал такими же и приложения "Яндекса" в соответствии с требованием "обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ". Но, добавил управляющий директор, это требование не подразумевает неудаляемости.Поэтому компания обратилась к Samsung и другим производителям — Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio. Те уже ответили, что не будут делать приложения "Яндекса" неудаляемыми.С 1 апреля в России вступает в силу запрет продавать смартфоны, компьютеры и умные телевизоры без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В список программ входят популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и тому подобное.

https://ria.ru/20210331/yandeks-1603596408.html

https://ria.ru/20210330/yandeks-1603405714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, samsung, технологии