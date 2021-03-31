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"Яндекс" попросил Samsung не делать его приложения неудаляемыми
"Яндекс" попросил Samsung не делать его приложения неудаляемыми
"Яндекс" попросил Samsung и других производителей не устанавливать приложения компании без возможности их удаления. Об этом заявил управляющий директор группы... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:07
2021-03-31T17:28
яндекс
samsung
технологии
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. "Яндекс" попросил Samsung и других производителей не устанавливать приложения компании без возможности их удаления. Об этом заявил управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян.Так он прокомментировал сообщение газеты "Коммерсант" о том, что Samsung уже начал устанавливать на свои смартфоны российские приложения, как того требует новый закон, и среди них есть три сервиса от "Яндекса", которые нельзя удалить.Худавердян пояснил, что "Яндекс" никогда не просил никого из партнеров делать приложения неудаляемыми. По его словам, в "Яндексе" внимательно изучили закон о предустановке и не нашли в нем требования о неудаляемости. Худавердян предположил, что это произошло потому, что есть неудаляемые сервисы Google, поэтому производитель сделал такими же и приложения "Яндекса" в соответствии с требованием "обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ". Но, добавил управляющий директор, это требование не подразумевает неудаляемости.Поэтому компания обратилась к Samsung и другим производителям — Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio. Те уже ответили, что не будут делать приложения "Яндекса" неудаляемыми.С 1 апреля в России вступает в силу запрет продавать смартфоны, компьютеры и умные телевизоры без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В список программ входят популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и тому подобное.
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яндекс, samsung, технологии

"Яндекс" попросил Samsung не делать его приложения неудаляемыми

16:07 31.03.2021 (обновлено: 17:28 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовСтраница сервиса "Yandex Pay" на экране смартфона
Страница сервиса Yandex Pay на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. "Яндекс" попросил Samsung и других производителей не устанавливать приложения компании без возможности их удаления. Об этом заявил управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян.
Так он прокомментировал сообщение газеты "Коммерсант" о том, что Samsung уже начал устанавливать на свои смартфоны российские приложения, как того требует новый закон, и среди них есть три сервиса от "Яндекса", которые нельзя удалить.
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Худавердян пояснил, что "Яндекс" никогда не просил никого из партнеров делать приложения неудаляемыми.
"Мы против этого, потому что так делать плохо для пользователей. Мы не подписывали соглашений про это с производителями телефонов и чисто по-человечески согласны со всеми, кто возмущается, — да, так делать нельзя", — написал он в Facebook.
По его словам, в "Яндексе" внимательно изучили закон о предустановке и не нашли в нем требования о неудаляемости. Худавердян предположил, что это произошло потому, что есть неудаляемые сервисы Google, поэтому производитель сделал такими же и приложения "Яндекса" в соответствии с требованием "обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ". Но, добавил управляющий директор, это требование не подразумевает неудаляемости.
Поэтому компания обратилась к Samsung и другим производителям — Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu и Prestigio. Те уже ответили, что не будут делать приложения "Яндекса" неудаляемыми.
С 1 апреля в России вступает в силу запрет продавать смартфоны, компьютеры и умные телевизоры без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В список программ входят популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и тому подобное.
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