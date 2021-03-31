https://ria.ru/20210331/yandeks-1603596408.html

"Яндекс" сменил логотип впервые за 13 лет

"Яндекс" сменил логотип впервые за 13 лет

Интернет-холдинг "Яндекс" поменял логотип: на главной странице портала изменился шрифт надписи, а поисковая строка больше не повторяет форму стрелки. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:15

2021-03-31T12:15

2021-03-31T18:42

яндекс

технологии

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Интернет-холдинг "Яндекс" поменял логотип: на главной странице портала изменился шрифт надписи, а поисковая строка больше не повторяет форму стрелки.Кроме того, появился новый знак — буква "Я" в красном круге.Айдентику разработали специалисты "Яндекса" вместе с Ильей Рудерманом — дизайнером шрифта, который уже давно сотрудничает с компанией и участвовал в разработке шрифта Yandex Sans.По словам дизайн-директора Геннадия Лохтина, новая айдентика отражается суть современного "Яндекса" и одинаково хорошо выглядит как на экране смартфона, так и на пакете с продуктами из "Лавки". Он отметил, что логотип "Яндекса" не менялся почти 13 лет — а тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили.

https://ria.ru/20210330/yandeks-1603405714.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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