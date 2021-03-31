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"Яндекс" сменил логотип впервые за 13 лет
"Яндекс" сменил логотип впервые за 13 лет
Интернет-холдинг "Яндекс" поменял логотип: на главной странице портала изменился шрифт надписи, а поисковая строка больше не повторяет форму стрелки. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:15
2021-03-31T18:42
яндекс
технологии
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Интернет-холдинг "Яндекс" поменял логотип: на главной странице портала изменился шрифт надписи, а поисковая строка больше не повторяет форму стрелки.Кроме того, появился новый знак — буква "Я" в красном круге.Айдентику разработали специалисты "Яндекса" вместе с Ильей Рудерманом — дизайнером шрифта, который уже давно сотрудничает с компанией и участвовал в разработке шрифта Yandex Sans.По словам дизайн-директора Геннадия Лохтина, новая айдентика отражается суть современного "Яндекса" и одинаково хорошо выглядит как на экране смартфона, так и на пакете с продуктами из "Лавки". Он отметил, что логотип "Яндекса" не менялся почти 13 лет — а тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили.
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яндекс, технологии

"Яндекс" сменил логотип впервые за 13 лет

12:15 31.03.2021 (обновлено: 18:42 31.03.2021)
 
© ЯндексНовый логотип Яндекса
Новый логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Яндекс
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Интернет-холдинг "Яндекс" поменял логотип: на главной странице портала изменился шрифт надписи, а поисковая строка больше не повторяет форму стрелки.
Кроме того, появился новый знак — буква "Я" в красном круге.

"Логотип — часть новой айдентики "Яндекса". <…> Знак можно будет увидеть в интерфейсах и в жизни, например на сумках курьеров. Шрифт будет использоваться в логотипах сервисов", — говорится в сообщении компании.

Айдентику разработали специалисты "Яндекса" вместе с Ильей Рудерманом — дизайнером шрифта, который уже давно сотрудничает с компанией и участвовал в разработке шрифта Yandex Sans.
Финансовый директор компании Яндекс Грег Абовский на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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По словам дизайн-директора Геннадия Лохтина, новая айдентика отражается суть современного "Яндекса" и одинаково хорошо выглядит как на экране смартфона, так и на пакете с продуктами из "Лавки".

"В то же время она напоминает, что у сервисов "Яндекса" общие технологии и общее начало — поиск", — сказал Лохтин.

Он отметил, что логотип "Яндекса" не менялся почти 13 лет — а тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили.
 
ЯндексТехнологии
 
 
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