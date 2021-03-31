https://ria.ru/20210331/vysylka-1603615919.html

МИД РФ: высылка дипломатов из Италии не соответствует уровню отношений

МИД РФ: высылка дипломатов из Италии не соответствует уровню отношений

Российский МИД выразил сожаление из-за высылки двух сотрудников российского посольства из Италии. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:35

2021-03-31T13:35

2021-03-31T16:49

высылка российских дипломатов из италии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

италия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российский МИД выразил сожаление из-за высылки двух сотрудников российского посольства из Италии."Выясняем обстоятельства принятия данного решения", — сказали журналистам в ведомстве.Действия властей Италии в МИД назвали не соответствующими уровню двусторонних отношений. О возможных ответных шагах ведомство пообещало сообщить дополнительно.Ранее итальянский МИД объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Речь идет об обвинениях в шпионаже: накануне вечером итальянские карабинеры задержали сотрудника аппарата военного атташе посольства России и капитана ВМС Италии. Утверждается, что итальянский офицер передавал россиянину секретные сведения в обмен на деньги.

https://ria.ru/20210122/diplomaty-1594090959.html

россия

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высылка российских дипломатов из италии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), италия