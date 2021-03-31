https://ria.ru/20210331/vysylka-1603615919.html
МИД РФ: высылка дипломатов из Италии не соответствует уровню отношений
МИД РФ: высылка дипломатов из Италии не соответствует уровню отношений
Российский МИД выразил сожаление из-за высылки двух сотрудников российского посольства из Италии. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:35
2021-03-31T13:35
2021-03-31T16:49
высылка российских дипломатов из италии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:36:3112:1788_1920x0_80_0_0_79ec6e57c7ea25cbd3e8cd3c57f92279.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российский МИД выразил сожаление из-за высылки двух сотрудников российского посольства из Италии."Выясняем обстоятельства принятия данного решения", — сказали журналистам в ведомстве.Действия властей Италии в МИД назвали не соответствующими уровню двусторонних отношений. О возможных ответных шагах ведомство пообещало сообщить дополнительно.Ранее итальянский МИД объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства. Речь идет об обвинениях в шпионаже: накануне вечером итальянские карабинеры задержали сотрудника аппарата военного атташе посольства России и капитана ВМС Италии. Утверждается, что итальянский офицер передавал россиянину секретные сведения в обмен на деньги.
https://ria.ru/20210122/diplomaty-1594090959.html
россия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_6b804386770431189ff64975d880d907.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
высылка российских дипломатов из италии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), италия