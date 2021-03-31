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Минтруд изменит порядок выплат на детей до трех лет
Минтруд изменит порядок выплат на детей до трех лет
Выплаты на детей до 3 лет будут предоставлять по принципам социального казначейства с 1 января 2023 года, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:19
2021-03-31T15:48
россия
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Выплаты на детей до 3 лет будут предоставлять по принципам социального казначейства с 1 января 2023 года, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил до 1 января 2023 года перевести в электронный формат массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги. Начата работа по созданию социального казначейства. Подход предусматривает максимально простое получение помощи от государства – по заявлению или даже без него.По словам Баталиной, выплата на детей от трех до семи лет уже идет по принципам социального казначейства. Министерство развивает этот проект.
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россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, общество

Минтруд изменит порядок выплат на детей до трех лет

14:19 31.03.2021 (обновлено: 15:48 31.03.2021)
 
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Прохожие на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Выплаты на детей до 3 лет будут предоставлять по принципам социального казначейства с 1 января 2023 года, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил до 1 января 2023 года перевести в электронный формат массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги. Начата работа по созданию социального казначейства. Подход предусматривает максимально простое получение помощи от государства – по заявлению или даже без него.
Женщина с ребенком идут по пешеходному переходу - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 12:24
Минтруд пояснил, как оформить новую выплату на детей
По словам Баталиной, выплата на детей от трех до семи лет уже идет по принципам социального казначейства. Министерство развивает этот проект.
"В результате его резко сокращается количество бумажных документов, которые предоставляет гражданин, заявление подается через портал Госуслуг в электронном виде, а всю остальную работу берут на себя органы социальной защиты и все остальные ведомства... Выплата… (на детей до 3 лет - ред.), она тоже перейдет на принципы социального казначейства, но в полном объеме планируется это сделать 1 января 2023 года", - сказала она в ходе эфира ОНФ "Прямая линия. Обратная связь".
 
РоссияОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Владимир ПутинОбщество
 
 
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