https://ria.ru/20210331/vyplata-1603626423.html

Минтруд изменит порядок выплат на детей до трех лет

Минтруд изменит порядок выплат на детей до трех лет

Выплаты на детей до 3 лет будут предоставлять по принципам социального казначейства с 1 января 2023 года, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:19

2021-03-31T14:19

2021-03-31T15:48

россия

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Выплаты на детей до 3 лет будут предоставлять по принципам социального казначейства с 1 января 2023 года, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил до 1 января 2023 года перевести в электронный формат массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги. Начата работа по созданию социального казначейства. Подход предусматривает максимально простое получение помощи от государства – по заявлению или даже без него.По словам Баталиной, выплата на детей от трех до семи лет уже идет по принципам социального казначейства. Министерство развивает этот проект.

https://ria.ru/20210322/vyplaty-1602288516.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, общество