https://ria.ru/20210331/vyatgu-1603504814.html

Проректор ВятГУ: стремление к духовности входит в культурный код россиян

Проректор ВятГУ: стремление к духовности входит в культурный код россиян

Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) в сотрудничестве с другими вузами и организациями провели масштабное исследование российского... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:00

2021-03-31T09:00

2021-03-31T10:26

общество

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

вятский государственный университет

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) в сотрудничестве с другими вузами и организациями провели масштабное исследование российского национального культурного кода. Результаты работы были представлены президенту России на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Что входит в культурный код россиян? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала проректор ВятГУ, профессор, доктор социологических наук, победитель конкурса "Лидеры России – 2020" Екатерина Митягина.- Екатерина Владимировна, кто участвовал в исследовании?- В Вятском государственном университете это, прежде всего, сотрудники кафедры журналистики и интегрированных коммуникаций при активном участии студентов. В работе также участвовали другие вузы, входящие в состав Консорциума исследователей больших данных, а также наши индустриальные партнеры. - Как возникла идея изучить национальный культурный код россиян?- Мы, как преподаватели мировоззренческих дисциплин высшей школы, безусловно, задумываемся над национальными ценностями, понятиями патриотизма и консолидации. И здесь на первый план выходит вопрос национального культурного кода, смысл изучения которого кроется в поиске национальной самобытности, идентичности, уникальности и неповторимости русского человека. Национальный код, заложенный в нашей ментальности, это самый главный стратегический ресурс нашего государства и нации, позволяющий сохранять их жизнеспособность.Код – это всегда соотношение постоянства и изменчивости. Константы известны нам со времен "Повести временных лет", они проходят через все реперные точки русской литературы от Пушкина до Блока, от Блока до Алексея Иванова. На них зиждется идея Русского мира и Русского Зарубежья. - Как проводилось исследование?- В поисках ценностей тысячелетней истории мы обратились к большим данным, способным помочь пониманию психологии и поведенческих реакций русского человека; идей, вызывающих наибольший отклик в душах россиян. В ходе пилотного этапа исследования команда проекта провела анализ отзывов на художественные произведения, получившие признание. Ученые отобрали более 150 произведений, ставших в 2000-2020 гг. лауреатами и победителями таких премий, как "Большая книга", "Писатель года", "Русский Букер", "Нацбест", "Большая литературная премия", "Ясная Поляна", "Государственная премия", "Патриаршия премия". Исследователи проанализировали сотни тысяч отзывов и сделали вывод о том, какие ценности на уровне ментальности находят в душе россиянина наибольший отклик. - Что же входит в национальный культурный код?- Мы получили набор таких ценностей, как коллективное сознание, стремление к духовности и высшей справедливости, отрицание всякого инакомыслия, желание быстрого решения жизненных проблем, вера в будущее (порой утопическая), ностальгия по героическому прошлому, эмпирическое чувственное познание мира. И безумная любовь к Родине! "Нам целый мир чужбина", – об этом писал еще Пушкин. Кроме этого, в отзывах мы нашли большое количество понятий, близких каждому русскому, но непереводимых на европейские языки. Это простор, воля, приволье, уют, удаль, подвиг, равнодушие, неприкаянность, маета, тоска и многие другие. С другой стороны, есть и такие качества, как безответственность, грубость, суровость, захолустность, несправедливость, мародерство, зависть, злость.И здесь переходим от постоянных величин к изменчивости национального кода. Мы понимаем, что ценности, провозглашаемые, например, русской литературой, не всегда воспринимаемы молодежью. Это происходит, во-первых, потому что новое время рождает изменения даже в самой, казалось бы, консервативной константе – такой, как ментальность. Во-вторых, молодежь часто просто не читает. Наше исследование показало, что в лучшем случае молодежь слушает аудиокниги или читает экранизированные произведения.- Можно ли придумать или намеренно изменить культурный код нации?- Нельзя, так же, как и национальную идею. Это сложные ментальные категории, которые настолько же постоянны, насколько изменчивы. Их можно понять, отфильтровать, отрефлексировать и закрепить через систему образования и воспитания. А для того, чтобы их понять, нужно пройти путь от летописца Нестора через реперные точки русской истории и литературы к современности. Все мы – часть национального кода. Наша сила – в нашей идентичности, самобытности, уникальности и неповторимости. В центре национальной идеи, по моему мнению, должен стоять русский человек, его психическое и физическое здоровье. И здоровое отношение друг к другу, позитивное начало в мысли с обязательным переходом в дело. Вот к чему мы должны стремиться при воспитании наших детей, при обучении молодежи, при разговоре со старшим поколением, при понимании нашей ментальности. У России особая миссия в мире. И судьба каждого русского человека – это часть этой миссии, это часть судьбы страны и нашей нации.

https://ria.ru/20210308/knigi-1600107063.html

https://ria.ru/20210325/kultura-1602816933.html

https://na.ria.ru/20200615/1572738245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, университетская наука, навигатор абитуриента, вятский государственный университет