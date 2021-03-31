https://ria.ru/20210331/vrachi-1603557603.html

Врачи в Новосибирске удалили женщине опухоль сразу после кесарева сечения

Врачи в Новосибирске удалили женщине опухоль сразу после кесарева сечения

Новосибирские врачи провели уникальную операцию — сразу после кесарева сечения удалили опухоль шейки матки, и женщина родила здорового ребенка. Об этом сообщает РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T07:28

2021-03-31T07:28

2021-03-31T11:30

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НОВОСИБИРСК, 31 мар — РИА Новости. Новосибирские врачи провели уникальную операцию — сразу после кесарева сечения удалили опухоль шейки матки, и женщина родила здорового ребенка. Об этом сообщает областное правительство.Многодетная мать из Тогучинского района узнала, что у нее рак шейки матки, на раннем сроке беременности, но решилась на роды. Всю беременность она была под особым наблюдением акушеров-гинекологов и онкологов.Оперировали ее врачи гинекологического отделения областного онкологического диспансера и областного перинатального центра.В результате женщина родила мальчика весом 1,5 килограмма, его назвали Захаром. Сейчас малыша выхаживают в областном перинатальном центре.

https://ria.ru/20210329/transplantatsiya-1603281325.html

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новосибирская область

тогучинский район

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россия, новосибирск, новосибирская область, тогучинский район, общество