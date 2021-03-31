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Врачи в Новосибирске удалили женщине опухоль сразу после кесарева сечения
Врачи в Новосибирске удалили женщине опухоль сразу после кесарева сечения
Новосибирские врачи провели уникальную операцию — сразу после кесарева сечения удалили опухоль шейки матки, и женщина родила здорового ребенка. Об этом сообщает РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T07:28
2021-03-31T07:28
2021-03-31T11:30
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НОВОСИБИРСК, 31 мар — РИА Новости. Новосибирские врачи провели уникальную операцию — сразу после кесарева сечения удалили опухоль шейки матки, и женщина родила здорового ребенка. Об этом сообщает областное правительство.Многодетная мать из Тогучинского района узнала, что у нее рак шейки матки, на раннем сроке беременности, но решилась на роды. Всю беременность она была под особым наблюдением акушеров-гинекологов и онкологов.Оперировали ее врачи гинекологического отделения областного онкологического диспансера и областного перинатального центра.В результате женщина родила мальчика весом 1,5 килограмма, его назвали Захаром. Сейчас малыша выхаживают в областном перинатальном центре.
https://ria.ru/20210329/transplantatsiya-1603281325.html
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