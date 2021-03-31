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Эксперт объяснил, как узнать о воровстве вашего Wi-Fi
Эксперт объяснил, как узнать о воровстве вашего Wi-Fi
Менеджер по развитию бизнеса Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Максим Данилин в беседе с агентством "Прайм" объяснил, как понять, что к домашнему... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T01:28
2021-03-31T01:28
россия
инфосистемы джет
wi-fi
технологии
общество
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МОСКВА, 31 мар&nbsp;— РИА Новости. Менеджер по&nbsp;развитию бизнеса Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Максим Данилин в беседе с агентством "Прайм" объяснил, как понять, что к домашнему интернету кто-то несанкционированно подключился.Эксперт подчеркнул, что вполне вероятно, что Wi-Fi кто-то "ворует", если у интернета снизилась скорость. Об этом также может свидетельствовать письмо от оператора о превышении трафика, несмотря на то, что пользователь не менял свое поведение в интернете.Он посоветовал запросить у провайдера детализацию трафика."Зайдите в&nbsp;настройки роутера и&nbsp;посмотрите, какие проводные и&nbsp;беспроводные устройства подключены к&nbsp;нему. Соотнесите список всех подключенных гаджетов и&nbsp;попробуйте найти чужие",&nbsp;— порекомендовал Данилин.По словам эксперта, процедура не потребует использования web-панели управления роутера — достаточно программы для для&nbsp;определения соседей по&nbsp;локальной сети.
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РИА Новости
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россия, инфосистемы джет, wi-fi, технологии, общество

Эксперт объяснил, как узнать о воровстве вашего Wi-Fi

01:28 31.03.2021
 
CC0 / 3844328 / WirelessWi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
CC0 / 3844328 / Wireless
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Менеджер по развитию бизнеса Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Максим Данилин в беседе с агентством "Прайм" объяснил, как понять, что к домашнему интернету кто-то несанкционированно подключился.
Эксперт подчеркнул, что вполне вероятно, что Wi-Fi кто-то "ворует", если у интернета снизилась скорость. Об этом также может свидетельствовать письмо от оператора о превышении трафика, несмотря на то, что пользователь не менял свое поведение в интернете.
"Подозрение в воровстве вашего Wi-Fi должно возникнуть, если индикатор на роутере активно мигает в те моменты, когда вы не пользуетесь интернетом. Если точно знаете, что вы, семья, друзья сейчас не пользуются интернетом и никакие гаджеты не используют сеть, возможно, это делает, например, сосед-злоумышленник", — отметил собеседник агентства.
Он посоветовал запросить у провайдера детализацию трафика.
"Зайдите в настройки роутера и посмотрите, какие проводные и беспроводные устройства подключены к нему. Соотнесите список всех подключенных гаджетов и попробуйте найти чужие", — порекомендовал Данилин.
По словам эксперта, процедура не потребует использования web-панели управления роутера — достаточно программы для для определения соседей по локальной сети.
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 07:11
Эксперт рассказал, как злоумышленники воруют личные данные по Wi-Fi
 
РоссияИнфосистемы ДжетWi-FiТехнологииОбщество
 
 
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