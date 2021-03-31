https://ria.ru/20210331/vorovstvo-1603550461.html
Эксперт объяснил, как узнать о воровстве вашего Wi-Fi
Эксперт объяснил, как узнать о воровстве вашего Wi-Fi
Менеджер по развитию бизнеса Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Максим Данилин в беседе с агентством "Прайм" объяснил, как понять, что к домашнему... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T01:28
2021-03-31T01:28
2021-03-31T01:28
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Менеджер по развитию бизнеса Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Максим Данилин в беседе с агентством "Прайм" объяснил, как понять, что к домашнему интернету кто-то несанкционированно подключился.Эксперт подчеркнул, что вполне вероятно, что Wi-Fi кто-то "ворует", если у интернета снизилась скорость. Об этом также может свидетельствовать письмо от оператора о превышении трафика, несмотря на то, что пользователь не менял свое поведение в интернете.Он посоветовал запросить у провайдера детализацию трафика."Зайдите в настройки роутера и посмотрите, какие проводные и беспроводные устройства подключены к нему. Соотнесите список всех подключенных гаджетов и попробуйте найти чужие", — порекомендовал Данилин.По словам эксперта, процедура не потребует использования web-панели управления роутера — достаточно программы для для определения соседей по локальной сети.
https://ria.ru/20210307/wi-fi-1600245663.html
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россия, инфосистемы джет, wi-fi, технологии, общество
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости
. Менеджер по развитию бизнеса Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет
" Максим Данилин в беседе с агентством "Прайм
" объяснил, как понять, что к домашнему интернету кто-то несанкционированно подключился.
Эксперт подчеркнул, что вполне вероятно, что Wi-Fi кто-то "ворует", если у интернета снизилась скорость. Об этом также может свидетельствовать письмо от оператора о превышении трафика, несмотря на то, что пользователь не менял свое поведение в интернете.
"Подозрение в воровстве вашего Wi-Fi должно возникнуть, если индикатор на роутере активно мигает в те моменты, когда вы не пользуетесь интернетом. Если точно знаете, что вы, семья, друзья сейчас не пользуются интернетом и никакие гаджеты не используют сеть, возможно, это делает, например, сосед-злоумышленник", — отметил собеседник агентства.
Он посоветовал запросить у провайдера детализацию трафика.
"Зайдите в настройки роутера и посмотрите, какие проводные и беспроводные устройства подключены к нему. Соотнесите список всех подключенных гаджетов и попробуйте найти чужие", — порекомендовал Данилин.
По словам эксперта, процедура не потребует использования web-панели управления роутера — достаточно программы для для определения соседей по локальной сети.