https://ria.ru/20210331/volosy-1603663565.html
Ученые объяснили, с чем связано выпадение волос при стрессе
Ученые объяснили, с чем связано выпадение волос при стрессе
Американские ученые в экспериментах на мышах выяснили молекулярный механизм, связывающий гормон стресса с замедлением роста волос. Блокирование этого гормона... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:00
2021-03-31T18:00
2021-03-31T18:00
наука
волосы
биология
здоровье
гарвардский университет
сша
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американские ученые в экспериментах на мышах выяснили молекулярный механизм, связывающий гормон стресса с замедлением роста волос. Блокирование этого гормона позволило восстановить нормальную функцию волосяных фолликулов у животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Давно известно, что хронический стресс провоцирует выпадение волос, но механизм, который связывает стресс с дисфункцией стволовых клеток волосяных фолликулов, до сих пор оставался неизвестным.Американские биологи во главе с Я Чье Хсу (Ya-Chieh Hsu) из Гарвардского университета выяснили, что кортикостерон — гормон, выделяемый во время хронического стресса у мышей, — подавляет рост волос грызунов за счет регуляции стволовых клеток волосяных фолликулов. У людей аналогом этого гормона, который генерируется в надпочечниках, служит кортизол.Процесс роста волос состоит из трех непрерывно сменяющих друг друга стадий: роста, покоя и дегенерации. В стадии роста волосяной фолликул непрерывно выталкивает растущий волосяной стержень. Во время покоя рост волос останавливается, и нижняя часть волосяного фолликула сокращается, но волосы остаются на месте. При дегенерации стволовые клетки волосяного фолликула переходят в спящее состояние, и волосы выпадают.Эксперименты на мышах показали, что, когда уровень гормона стресса повышается, волосяные фолликулы переходят в стадию покоя, и наоборот, если содержание кортикостерона падает, стволовые клетки волосяного фолликула активируются и происходит рост новых волос.Авторы установили, что кортикостерон, действуя на дермальные сосочки, подавляет экспрессию Gas6 — гена, кодирующего секретируемый фактор роста костного морфогенетического белка 6 (GAS6), который способствует пролиферации стволовых клеток волосяного фолликула, и доказали, что восстановление экспрессии Gas6 способствует возобновлению роста волос. В отсутствие кортикостерона стволовые клетки волосяного фолликула вступают в значительно большее число циклов регенерации в течение всей жизни. И наоборот, при хроническом стрессе повышенный уровень кортикостерона продлевает состояние покоя стволовых клеток и удерживает волосяные фолликулы в спящем состоянии.По мнению ученых, сделанное ими открытие создает основу для разработки новых методов лечения выпадения волос, вызванного хроническим стрессом. В то же время они отмечают, что, несмотря на то, что кортикостерон считается эквивалентом человеческого гормона стресса кортизола, фазы роста волос у мышей и людей различаются, что может повлиять на эффективность его ингибирования для восстановления функций стволовых клеток волосяного фолликула у человека.В любом случае, авторы рекомендуют меньше волноваться, чтобы сохранить волосы.
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волосы, биология, здоровье, гарвардский университет, сша
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Американские ученые в экспериментах на мышах выяснили молекулярный механизм, связывающий гормон стресса с замедлением роста волос. Блокирование этого гормона позволило восстановить нормальную функцию волосяных фолликулов у животных. Результаты исследования опубликованы
в журнале Nature.
Давно известно, что хронический стресс провоцирует выпадение волос, но механизм, который связывает стресс с дисфункцией стволовых клеток волосяных фолликулов, до сих пор оставался неизвестным.
Американские биологи во главе с Я Чье Хсу (Ya-Chieh Hsu) из Гарвардского университета
выяснили, что кортикостерон — гормон, выделяемый во время хронического стресса у мышей, — подавляет рост волос грызунов за счет регуляции стволовых клеток волосяных фолликулов. У людей аналогом этого гормона, который генерируется в надпочечниках, служит кортизол.
Процесс роста волос состоит из трех непрерывно сменяющих друг друга стадий: роста, покоя и дегенерации. В стадии роста волосяной фолликул непрерывно выталкивает растущий волосяной стержень. Во время покоя рост волос останавливается, и нижняя часть волосяного фолликула сокращается, но волосы остаются на месте. При дегенерации стволовые клетки волосяного фолликула переходят в спящее состояние, и волосы выпадают.
Эксперименты на мышах показали, что, когда уровень гормона стресса повышается, волосяные фолликулы переходят в стадию покоя, и наоборот, если содержание кортикостерона падает, стволовые клетки волосяного фолликула активируются и происходит рост новых волос.
Авторы установили, что кортикостерон, действуя на дермальные сосочки, подавляет экспрессию Gas6 — гена, кодирующего секретируемый фактор роста костного морфогенетического белка 6 (GAS6), который способствует пролиферации стволовых клеток волосяного фолликула, и доказали, что восстановление экспрессии Gas6 способствует возобновлению роста волос.
В отсутствие кортикостерона стволовые клетки волосяного фолликула вступают в значительно большее число циклов регенерации в течение всей жизни. И наоборот, при хроническом стрессе повышенный уровень кортикостерона продлевает состояние покоя стволовых клеток и удерживает волосяные фолликулы в спящем состоянии.
По мнению ученых, сделанное ими открытие создает основу для разработки новых методов лечения выпадения волос, вызванного хроническим стрессом. В то же время они отмечают, что, несмотря на то, что кортикостерон считается эквивалентом человеческого гормона стресса кортизола, фазы роста волос у мышей и людей различаются, что может повлиять на эффективность его ингибирования для восстановления функций стволовых клеток волосяного фолликула у человека.
В любом случае, авторы рекомендуют меньше волноваться, чтобы сохранить волосы.