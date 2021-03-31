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Швейцарским военным разрешили носить женское белье
Швейцарским военным разрешили носить женское белье
Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд поддержала инициативу о введении женских комплектов белья в армии, отметив важность гендерной совместимости, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:09
2021-03-31T21:09
2021-03-31T21:10
швейцария
в мире
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд поддержала инициативу о введении женских комплектов белья в армии, отметив важность гендерной совместимости, сообщает портал The Local.Сейчас всех военнослужащих в Швейцарии обеспечивают только мужским нижним бельем, что нередко создает проблемы для солдат. Выступившая за изменения член Национального совета Марианна Биндер заявила, что благодаря этому решению женщин в армии станет гораздо больше."Одежда предназначена для мужчин, но мы хотим, чтобы в армии было больше девушек", — отметила она.В Швейцарии женщины составляют только один процент всех военнослужащих, что гораздо меньше, чем в Швеции (18 процентов), Франции (15 процентов) и Германии (12 процентов).
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швейцария, в мире
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Министр обороны Швейцарии
Виола Амхерд поддержала инициативу о введении женских комплектов белья в армии, отметив важность гендерной совместимости, сообщает портал The Local
.
Сейчас всех военнослужащих в Швейцарии обеспечивают только мужским нижним бельем, что нередко создает проблемы для солдат. Выступившая за изменения член Национального совета Марианна Биндер заявила, что благодаря этому решению женщин в армии станет гораздо больше.
"Одежда предназначена для мужчин, но мы хотим, чтобы в армии было больше девушек", — отметила она.
В Швейцарии женщины составляют только один процент всех военнослужащих, что гораздо меньше, чем в Швеции (18 процентов), Франции (15 процентов) и Германии (12 процентов).