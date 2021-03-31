Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/voennye-1603705622.html
Швейцарским военным разрешили носить женское белье
Швейцарским военным разрешили носить женское белье
Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд поддержала инициативу о введении женских комплектов белья в армии, отметив важность гендерной совместимости, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:09
2021-03-31T21:10
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603697767_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_e7a69a78d496478e9163b040cfa72753.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд поддержала инициативу о введении женских комплектов белья в армии, отметив важность гендерной совместимости, сообщает портал The Local.Сейчас всех военнослужащих в Швейцарии обеспечивают только мужским нижним бельем, что нередко создает проблемы для солдат. Выступившая за изменения член Национального совета Марианна Биндер заявила, что благодаря этому решению женщин в армии станет гораздо больше."Одежда предназначена для мужчин, но мы хотим, чтобы в армии было больше девушек", — отметила она.В Швейцарии женщины составляют только один процент всех военнослужащих, что гораздо меньше, чем в Швеции (18 процентов), Франции (15 процентов) и Германии (12 процентов).
https://ria.ru/20210127/zhenschiny-1594729755.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603697767_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1fc5f655141816a5bcfac25e4100ccb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
швейцария, в мире

Швейцарским военным разрешили носить женское белье

21:09 31.03.2021 (обновлено: 21:10 31.03.2021)
 
© AFP 2021 / Fabrice CoffriniВоеннослужащие армии Швейцарии
Военнослужащие армии Швейцарии - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд поддержала инициативу о введении женских комплектов белья в армии, отметив важность гендерной совместимости, сообщает портал The Local.
Сейчас всех военнослужащих в Швейцарии обеспечивают только мужским нижним бельем, что нередко создает проблемы для солдат. Выступившая за изменения член Национального совета Марианна Биндер заявила, что благодаря этому решению женщин в армии станет гораздо больше.
"Одежда предназначена для мужчин, но мы хотим, чтобы в армии было больше девушек", — отметила она.
В Швейцарии женщины составляют только один процент всех военнослужащих, что гораздо меньше, чем в Швеции (18 процентов), Франции (15 процентов) и Германии (12 процентов).
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 08:27
Женщинам в американской армии разрешат красить губы, сообщили СМИ
 
ШвейцарияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06NYT: ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины J&J
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
Лента новостейМолния