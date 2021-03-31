https://ria.ru/20210331/vliyanie-1603637211.html
ОП предложила обсудить с Моргенштерном влияние его песен на культуру
ОП предложила обсудить с Моргенштерном влияние его песен на культуру
Общественникам следует собрать популярных у молодежи музыкальных исполнителей, в частности певца Моргенштерна, и обсудить влияние содержания их творчества на... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:05
2021-03-31T15:05
2021-03-31T15:27
культура
моргенштерн (алишер моргенштерн)
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Общественникам следует собрать популярных у молодежи музыкальных исполнителей, в частности певца Моргенштерна, и обсудить влияние содержания их творчества на формирование культуры, с таким заявлением в разговоре с РИА Новости выступила зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Агре.Общественница отметила, что большую роль в формировании личности играет семья и окружение, но музыка - "сильное средство воздействия, в том числе психологическое, на эмоции и чувства".
https://ria.ru/20210331/morgenshtern-1603448761.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), общество
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Общественникам следует собрать популярных у молодежи музыкальных исполнителей, в частности певца Моргенштерна, и обсудить влияние содержания их творчества на формирование культуры, с таким заявлением в разговоре с РИА Новости выступила зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Агре.
"Следует отметить, что нынешняя современная музыка зачастую несет не самые верные смыслы и посылы, особенно для подрастающего поколения: это большое количество использования обесцененной лексики, шейминг, мизогиния. Подростки, перенимающие такой стиль жизни и такую лексику, возможно, кажутся самим себе взрослым - как это свойственно всем подросткам во все времена. И играть и тем более зарабатывать на этих чувствах - не самое порядочное и достойное занятие для взрослого человека", - рассказала Агре по итогам круглого стола "Информационная безопасность детей: какие шаги должны сделать государство и общество?".
Общественница отметила, что большую роль в формировании личности играет семья и окружение, но музыка - "сильное средство воздействия, в том числе психологическое, на эмоции и чувства".
"Поэтому авторы песен, музыки должны отдавать себе отчет в том, какую идею они вкладывают в свое творение. Необходимо собрать Моргенштерна и других исполнителей и детей - и обсудить, как содержание влияет на формирование культуры", - добавила Агре.