https://ria.ru/20210331/vliyanie-1603637211.html

ОП предложила обсудить с Моргенштерном влияние его песен на культуру

ОП предложила обсудить с Моргенштерном влияние его песен на культуру

Общественникам следует собрать популярных у молодежи музыкальных исполнителей, в частности певца Моргенштерна, и обсудить влияние содержания их творчества на... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:05

2021-03-31T15:05

2021-03-31T15:27

культура

моргенштерн (алишер моргенштерн)

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Общественникам следует собрать популярных у молодежи музыкальных исполнителей, в частности певца Моргенштерна, и обсудить влияние содержания их творчества на формирование культуры, с таким заявлением в разговоре с РИА Новости выступила зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Агре.Общественница отметила, что большую роль в формировании личности играет семья и окружение, но музыка - "сильное средство воздействия, в том числе психологическое, на эмоции и чувства".

https://ria.ru/20210331/morgenshtern-1603448761.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), общество