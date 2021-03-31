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Украина начнет искать виновных в присоединении Крыма к России
Украина начнет искать виновных в присоединении Крыма к России
На Украине создадут временную следственную комиссию (ВСК), которая расследует вопрос присоединения Крыма к России в 2014 году. Соответствующий проект принял... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:15
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владимир зеленский
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республика крым
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украина
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. На Украине создадут временную следственную комиссию (ВСК), которая расследует вопрос присоединения Крыма к России в 2014 году. Соответствующий проект принял комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.Она рассказала, что члены комиссии долгое время "боялись выносить на повестку дня этот вопрос"."Я очень нервничала! Больше чем полгода я работала над созданием этой следственной комиссии в Парламенте", - объяснила Богуцкая.Полуостров вернулся в состав России после госпереворота на Украине.Такое желание высказало большинство его жителей. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское". В Москве не раз подчеркивали, что крымский вопрос закрыт.
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владимир зеленский, москва, республика крым, киев, украина, в мире

Украина начнет искать виновных в присоединении Крыма к России

16:15 31.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в Бахчисарае
Девушка в защитной маске в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. На Украине создадут временную следственную комиссию (ВСК), которая расследует вопрос присоединения Крыма к России в 2014 году. Соответствующий проект принял комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

"Регламентный комитет проголосовал за создание ВСК по факту возвращения Крыма в состав России в 2014 году", — сообщила депутат Елизавета Богуцкая на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что члены комиссии долгое время "боялись выносить на повестку дня этот вопрос".
"Я очень нервничала! Больше чем полгода я работала над созданием этой следственной комиссии в Парламенте", - объяснила Богуцкая.
Полуостров вернулся в состав России после госпереворота на Украине.Такое желание высказало большинство его жителей. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское". В Москве не раз подчеркивали, что крымский вопрос закрыт.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 01:58
Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму
 
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