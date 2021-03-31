https://ria.ru/20210331/vinovnye-1603654535.html

Украина начнет искать виновных в присоединении Крыма к России

Украина начнет искать виновных в присоединении Крыма к России

На Украине создадут временную следственную комиссию (ВСК), которая расследует вопрос присоединения Крыма к России в 2014 году. Соответствующий проект принял... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:15

2021-03-31T16:15

2021-03-31T16:15

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москва

республика крым

киев

украина

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. На Украине создадут временную следственную комиссию (ВСК), которая расследует вопрос присоединения Крыма к России в 2014 году. Соответствующий проект принял комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.Она рассказала, что члены комиссии долгое время "боялись выносить на повестку дня этот вопрос"."Я очень нервничала! Больше чем полгода я работала над созданием этой следственной комиссии в Парламенте", - объяснила Богуцкая.Полуостров вернулся в состав России после госпереворота на Украине.Такое желание высказало большинство его жителей. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское". В Москве не раз подчеркивали, что крымский вопрос закрыт.

https://ria.ru/20210329/krym-1603233146.html

москва

республика крым

киев

украина

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владимир зеленский, москва, республика крым, киев, украина, в мире