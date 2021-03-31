https://ria.ru/20210331/vinovnye-1603654535.html
Украина начнет искать виновных в присоединении Крыма к России
Украина начнет искать виновных в присоединении Крыма к России
На Украине создадут временную следственную комиссию (ВСК), которая расследует вопрос присоединения Крыма к России в 2014 году. Соответствующий проект принял... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:15
2021-03-31T16:15
2021-03-31T16:15
владимир зеленский
москва
республика крым
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569816220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73a5604834c062171f947a263a51673a.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. На Украине создадут временную следственную комиссию (ВСК), которая расследует вопрос присоединения Крыма к России в 2014 году. Соответствующий проект принял комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.Она рассказала, что члены комиссии долгое время "боялись выносить на повестку дня этот вопрос"."Я очень нервничала! Больше чем полгода я работала над созданием этой следственной комиссии в Парламенте", - объяснила Богуцкая.Полуостров вернулся в состав России после госпереворота на Украине.Такое желание высказало большинство его жителей. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе этого года "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское". В Москве не раз подчеркивали, что крымский вопрос закрыт.
https://ria.ru/20210329/krym-1603233146.html
москва
республика крым
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569816220_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c76478b5f2ccbd8181e6c9d056927b24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, москва, республика крым, киев, украина, в мире