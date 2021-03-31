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В Москве полицейские накрыли вечеринку с наркотиками в элитном ЖК
В Москве полицейские накрыли вечеринку с наркотиками в элитном ЖК
Московские наркополицейские накрыли молодежную вечеринку из 50 человек в квартире на западе Москвы, где нашли почти 1 грамм кокаина, сообщил начальник... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:15
2021-03-31T17:15
2021-03-31T17:15
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Московские наркополицейские накрыли молодежную вечеринку из 50 человек в квартире на западе Москвы, где нашли почти 1 грамм кокаина, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.По его словам, полицейские проверяли информацию о систематическом посещении квартиры в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице неизвестными, где, предположительно, находились люди в состоянии наркотического опьянения.Также "полицейские изъяли 5 свертков с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета", на проверку оказавшимся "кокаином массой 0,8 грамма", отметил он, а у одного из гостей нашли 0,07 грамма марихуаны.Была опрошена хозяйка квартиры, посетители вечеринки направлены на медосвидетельствование, проводится проверка.Судя по видео, опубликованному ГУМВД по Москве, на вечеринке отмечали день рождения - на одном из столов в камеру попал торт с цифрами "28".Согласно УК РФ, 0,8 грамма кокаина считается значительным размером, максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.
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Наркополицейские накрыли вечеринку в элитном ЖК Москвы
Наркополицейские накрыли вечеринку на день рождения в элитном ЖК на Мосфильмовской на западе Москвы. Там были около 50 человек от 19 до 30 лет. Силовики нашли 5 свертков с кокаином, а у одного из гостей - марихуану.
2021-03-31T17:15
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россия, владимир васенин, гумвд, москва, происшествия
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Московские наркополицейские накрыли молодежную вечеринку из 50 человек в квартире на западе Москвы
, где нашли почти 1 грамм кокаина, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин
.
По его словам, полицейские проверяли информацию о систематическом посещении квартиры в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице неизвестными, где, предположительно, находились люди в состоянии наркотического опьянения.
"Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили около 50 человек в возрасте от 19 до 30 лет. В помещении играла громкая музыка, на столах имелись спиртные напитки", - сказал Васенин.
Также "полицейские изъяли 5 свертков с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета", на проверку оказавшимся "кокаином массой 0,8 грамма", отметил он, а у одного из гостей нашли 0,07 грамма марихуаны.
Была опрошена хозяйка квартиры, посетители вечеринки направлены на медосвидетельствование, проводится проверка.
Судя по видео, опубликованному ГУМВД
по Москве, на вечеринке отмечали день рождения - на одном из столов в камеру попал торт с цифрами "28".
Согласно УК РФ, 0,8 грамма кокаина считается значительным размером, максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.