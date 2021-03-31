https://ria.ru/20210331/vecherinka-1603669895.html

В Москве полицейские накрыли вечеринку с наркотиками в элитном ЖК

В Москве полицейские накрыли вечеринку с наркотиками в элитном ЖК

Московские наркополицейские накрыли молодежную вечеринку из 50 человек в квартире на западе Москвы, где нашли почти 1 грамм кокаина, сообщил начальник... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:15

2021-03-31T17:15

2021-03-31T17:15

россия

владимир васенин

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Московские наркополицейские накрыли молодежную вечеринку из 50 человек в квартире на западе Москвы, где нашли почти 1 грамм кокаина, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.По его словам, полицейские проверяли информацию о систематическом посещении квартиры в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице неизвестными, где, предположительно, находились люди в состоянии наркотического опьянения.Также "полицейские изъяли 5 свертков с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета", на проверку оказавшимся "кокаином массой 0,8 грамма", отметил он, а у одного из гостей нашли 0,07 грамма марихуаны.Была опрошена хозяйка квартиры, посетители вечеринки направлены на медосвидетельствование, проводится проверка.Судя по видео, опубликованному ГУМВД по Москве, на вечеринке отмечали день рождения - на одном из столов в камеру попал торт с цифрами "28".Согласно УК РФ, 0,8 грамма кокаина считается значительным размером, максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20210322/fsb-1602262394.html

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Наркополицейские накрыли вечеринку в элитном ЖК Москвы Наркополицейские накрыли вечеринку на день рождения в элитном ЖК на Мосфильмовской на западе Москвы. Там были около 50 человек от 19 до 30 лет. Силовики нашли 5 свертков с кокаином, а у одного из гостей - марихуану. 2021-03-31T17:15 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир васенин, гумвд, москва, происшествия