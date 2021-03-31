Мурашко заявил об увеличении темпов поставок вакцин от COVID-19 в регионы
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Темпы поставок вакцины от коронавируса в регионы России в последние недели увеличились, в стране развернуто 4,5 тысячи стационарных пунктов вакцинации и более 1,5 тысячи мобильных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В последние недели темпы поставки вакцины в регионы РФ увеличились. Мы видим, что развернутое количество вакцинальных пунктов, сегодня в стране их 4 с половиной тысячи, это стационарных и более полутора тысяч это мобильных пунктов. Сейчас самое главное – наполнять больничную сеть достаточным объемом вакцины, что, в общем, сегодня промышленность и делает, наращивая объемы", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Он отметил, что на сайте госуслуг доступна запись на вакцинацию на ближайшие две недели, если свободных слотов не остается, то человек становится на ожидание и приглашается по мере возможности.