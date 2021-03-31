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Мурашко заявил об увеличении темпов поставок вакцин от COVID-19 в регионы
Мурашко заявил об увеличении темпов поставок вакцин от COVID-19 в регионы
Темпы поставок вакцины от коронавируса в регионы России в последние недели увеличились, в стране развернуто 4,5 тысячи стационарных пунктов вакцинации и более... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:24
2021-03-31T21:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Темпы поставок вакцины от коронавируса в регионы России в последние недели увеличились, в стране развернуто 4,5 тысячи стационарных пунктов вакцинации и более 1,5 тысячи мобильных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что на сайте госуслуг доступна запись на вакцинацию на ближайшие две недели, если свободных слотов не остается, то человек становится на ожидание и приглашается по мере возможности.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко заявил об увеличении темпов поставок вакцин от COVID-19 в регионы

21:24 31.03.2021
 
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Темпы поставок вакцины от коронавируса в регионы России в последние недели увеличились, в стране развернуто 4,5 тысячи стационарных пунктов вакцинации и более 1,5 тысячи мобильных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В последние недели темпы поставки вакцины в регионы РФ увеличились. Мы видим, что развернутое количество вакцинальных пунктов, сегодня в стране их 4 с половиной тысячи, это стационарных и более полутора тысяч это мобильных пунктов. Сейчас самое главное – наполнять больничную сеть достаточным объемом вакцины, что, в общем, сегодня промышленность и делает, наращивая объемы", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Он отметил, что на сайте госуслуг доступна запись на вакцинацию на ближайшие две недели, если свободных слотов не остается, то человек становится на ожидание и приглашается по мере возможности.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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