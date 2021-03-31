https://ria.ru/20210331/vaktsiny-1603707749.html

Мурашко заявил об увеличении темпов поставок вакцин от COVID-19 в регионы

Мурашко заявил об увеличении темпов поставок вакцин от COVID-19 в регионы

Темпы поставок вакцины от коронавируса в регионы России в последние недели увеличились, в стране развернуто 4,5 тысячи стационарных пунктов вакцинации и более... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T21:24

2021-03-31T21:24

2021-03-31T21:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Темпы поставок вакцины от коронавируса в регионы России в последние недели увеличились, в стране развернуто 4,5 тысячи стационарных пунктов вакцинации и более 1,5 тысячи мобильных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что на сайте госуслуг доступна запись на вакцинацию на ближайшие две недели, если свободных слотов не остается, то человек становится на ожидание и приглашается по мере возможности.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество