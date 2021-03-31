https://ria.ru/20210331/vaktsiny-1603551098.html
Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил разочарование в связи с попытками некоторых государств блокировать продвижение иностранных вакцин от... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T02:09
2021-03-31T02:09
2021-03-31T02:09
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий полянский
astrazeneca
москва
инсбрук
китай
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ООН, 31 мар – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил разочарование в связи с попытками некоторых государств блокировать продвижение иностранных вакцин от коронавируса, в том числе препараты Китая и России."Звучали определенные заявления, например, от наших европейских коллег, членов Европейской комиссии по поводу российской вакцины, которые полностью противоречили позиции многих правительств", - добавил он.По его словам, Москва считает, что "вакцинная дипломатия должна быть за рамками политики". "Речь идет о помощи людям, о предоставлении стольких вакцин всем странам, сколько возможно", - указал дипломат.Как отметил Полянский, здесь не должно быть места для "политического маневрирования, дискредитации вакцин, как, например, вакцины "Спутник V", эффективность которой была доказана уже много раз, - дискредитации только потому, что это российская вакцина или дискредитации китайской или индийской вакцин потому, что они эффективны".Он подчеркнул, что у многих людей просто нет другого выбора, кроме как вакцинироваться определенными препаратами. "Если бы Pfizer была доступна в этих странах, конечно, они бы привились Pfizer без каких-либо проблем, но Pfizer недоступен. И никто не знает, когда он будет доступен. Мы все знаем споры вокруг AstraZeneca, например", - пояснил он."Так что я считаю, что у государств должно быть право выбирать ту вакцину, которую они предпочитают", - добавил дипломат."Мы производим вакцины. Они весьма хорошие. Это было доказано. У нас три вакцины сейчас в России, и мы готовы делиться ими с теми, кто хочет. И все", - заявил Полянский.При этом он признался, что был бы готов привиться в Нью-Йорке и американской вакциной "без каких-либо проблем"."Но суть в том, что у нас нет такой возможности вакцинироваться здесь, так что, возможно, мы решим этот вопрос и привезем свою вакцину в Нью-Йорк. И такая возможность есть для наших сотрудников. Но это не значит совершенно, что я критически настроен к идее вакцинироваться американской или британской или какой-то еще вакциной", - сказал первый зампостпреда.В середине августа, когда Россия объявила о регистрации первой вакцины от COVID-19, эта новость вызвала резкую критику, в основном западных специалистов, на том основании, что не было научных статей и вакцина не прошла все стадии испытаний.Однако после недавней публикации в журнале Lancet в мире стало расти число голосов в поддержку российской вакцины. Немецкий биотехнолог, доцент Центра менеджмента города Инсбрука Райнхард Реннеберг указал, что первоначально в западных странах звучала критика российской вакцины, однако теперь там все громче звучат голоса об эффективности препарата.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в журнале Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
https://ria.ru/20210331/sputnik-v-1603548468.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий полянский, astrazeneca , москва, инсбрук, китай, оон, политика
ООН, 31 мар – РИА Новости.
Первый зампостпреда РФ при ООН
Дмитрий Полянский выразил разочарование в связи с попытками некоторых государств блокировать продвижение иностранных вакцин от коронавируса, в том числе препараты Китая
и России.
"Что немного беспокоит, так это то, что даже на фоне этой пандемии все еще есть попытки определенных стран, определенных блоков продвигать свои изделия и в определенной степени блокировать продвижение других вакцин и международное сотрудничество в этом отношении. И это очень разочаровывает", - сказал Полянский на брифинге.
"Звучали определенные заявления, например, от наших европейских коллег, членов Европейской комиссии по поводу российской вакцины, которые полностью противоречили позиции многих правительств", - добавил он.
По его словам, Москва
считает, что "вакцинная дипломатия должна быть за рамками политики". "Речь идет о помощи людям, о предоставлении стольких вакцин всем странам, сколько возможно", - указал дипломат.
Как отметил Полянский, здесь не должно быть места для "политического маневрирования, дискредитации вакцин, как, например, вакцины "Спутник V
", эффективность которой была доказана уже много раз, - дискредитации только потому, что это российская вакцина или дискредитации китайской или индийской вакцин потому, что они эффективны".
Он подчеркнул, что у многих людей просто нет другого выбора, кроме как вакцинироваться определенными препаратами. "Если бы Pfizer была доступна в этих странах, конечно, они бы привились Pfizer без каких-либо проблем, но Pfizer недоступен. И никто не знает, когда он будет доступен. Мы все знаем споры вокруг AstraZeneca
, например", - пояснил он.
"Так что я считаю, что у государств должно быть право выбирать ту вакцину, которую они предпочитают", - добавил дипломат.
"Мы производим вакцины. Они весьма хорошие. Это было доказано. У нас три вакцины сейчас в России, и мы готовы делиться ими с теми, кто хочет. И все", - заявил Полянский.
При этом он признался, что был бы готов привиться в Нью-Йорке
и американской вакциной "без каких-либо проблем".
"Но суть в том, что у нас нет такой возможности вакцинироваться здесь, так что, возможно, мы решим этот вопрос и привезем свою вакцину в Нью-Йорк. И такая возможность есть для наших сотрудников. Но это не значит совершенно, что я критически настроен к идее вакцинироваться американской или британской или какой-то еще вакциной", - сказал первый зампостпреда.
В середине августа, когда Россия объявила о регистрации первой вакцины от COVID-19, эта новость вызвала резкую критику, в основном западных специалистов, на том основании, что не было научных статей и вакцина не прошла все стадии испытаний.
Однако после недавней публикации в журнале Lancet в мире стало расти число голосов в поддержку российской вакцины. Немецкий биотехнолог, доцент Центра менеджмента города Инсбрука
Райнхард Реннеберг указал, что первоначально в западных странах звучала критика российской вакцины, однако теперь там все громче звучат голоса об эффективности препарата.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в журнале Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.