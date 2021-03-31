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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603696284.html
В EMA прокомментировали ситуацию с вакциной AstraZeneca в Европе
В EMA прокомментировали ситуацию с вакциной AstraZeneca в Европе
Европейский лекарственный регулятор ЕМА не видит причин, чтобы ограничивать применение вакцины от коронавируса AstraZeneca для отдельных категорий граждан,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:47
2021-03-31T19:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
евросоюз
johnson & johnson
дания
австрия
норвегия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Европейский лекарственный регулятор ЕМА не видит причин, чтобы ограничивать применение вакцины от коронавируса AstraZeneca для отдельных категорий граждан, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.По ее словам, в понедельник состоялось заседание комитета по безопасности лексредств ЕМА с участием независимых экспертов по различным медицинским направлениям."Они собрали данные, которые могли дать оценку рисков. На данный момент эксперты уведомили нас, что они не смогли установить факторы риска – возраст, пол, медицинские показания, чтобы объяснить эти редкие случаи. Связь с препаратом не установлена, но это не исключается, потому исследования продолжаются", - сказала она.По словам директора, специалисты ЕМА в последние две недели продолжали работать и анализировать связанные с AstraZeneca риски. "Две недели назад мы предоставили предварительную оценку, и тогда мы заключили, что преимущества вакцины AstraZeneca против коронавируса превосходят побочные эффекты. Позиция по этому поводу не изменилась", - подчеркнула Эмер Кук.В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, получивших прививку вакциной AstraZeneca. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через десять дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран. Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата.Восемнадцатого марта по итогам заседания комитета по безопасности ЕМА регулятор сообщил, что эксперты ЕМА не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски.При этом в ЕМА подчеркнули, что изучение тромбоэмболических осложнений, которые могут возникать при определенных условиях у единичных пациентов, будет продолжено. Продолжится и исследование других побочных эффектов и действия вакцины. В ЕМА также включили информацию о возможных единичных случаях тромбоза в общую информацию о препарате, которую в напечатанном виде производители также должны вкладывать в упаковку с препаратом.После озвученных ЕМА выводов европейские государства в основном восстановили вакцинирование АstraZeneca. Некоторые страны, включая Норвегию и Данию, продлили паузу в использовании этой вакцины. При этом информация об осложнениях после прививок продолжает поступать.На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&amp;Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).
https://ria.ru/20210331/astrazeneca-1603576655.html
https://ria.ru/20210330/tromboz-1603459637.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , евросоюз, johnson & johnson, дания, австрия, норвегия, в мире

В EMA прокомментировали ситуацию с вакциной AstraZeneca в Европе

19:47 31.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Европейский лекарственный регулятор ЕМА не видит причин, чтобы ограничивать применение вакцины от коронавируса AstraZeneca для отдельных категорий граждан, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.
По ее словам, в понедельник состоялось заседание комитета по безопасности лексредств ЕМА с участием независимых экспертов по различным медицинским направлениям.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 10:50Распространение коронавируса
Юрист объяснил, почему AstraZeneca сменила название вакцины
"Они собрали данные, которые могли дать оценку рисков. На данный момент эксперты уведомили нас, что они не смогли установить факторы риска – возраст, пол, медицинские показания, чтобы объяснить эти редкие случаи. Связь с препаратом не установлена, но это не исключается, потому исследования продолжаются", - сказала она.
По словам директора, специалисты ЕМА в последние две недели продолжали работать и анализировать связанные с AstraZeneca риски. "Две недели назад мы предоставили предварительную оценку, и тогда мы заключили, что преимущества вакцины AstraZeneca против коронавируса превосходят побочные эффекты. Позиция по этому поводу не изменилась", - подчеркнула Эмер Кук.
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
30 марта, 14:42Распространение коронавируса
Немецкие СМИ сообщили о 31 случае тромбоза после вакцины AstraZeneca
В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, получивших прививку вакциной AstraZeneca. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через десять дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран. Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата.
Восемнадцатого марта по итогам заседания комитета по безопасности ЕМА регулятор сообщил, что эксперты ЕМА не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски.
При этом в ЕМА подчеркнули, что изучение тромбоэмболических осложнений, которые могут возникать при определенных условиях у единичных пациентов, будет продолжено. Продолжится и исследование других побочных эффектов и действия вакцины. В ЕМА также включили информацию о возможных единичных случаях тромбоза в общую информацию о препарате, которую в напечатанном виде производители также должны вкладывать в упаковку с препаратом.
После озвученных ЕМА выводов европейские государства в основном восстановили вакцинирование АstraZeneca. Некоторые страны, включая Норвегию и Данию, продлили паузу в использовании этой вакцины. При этом информация об осложнениях после прививок продолжает поступать.
На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaЕвросоюзJohnson & JohnsonДанияАвстрияНорвегияВ мире
 
 
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