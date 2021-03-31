https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603615287.html

Стала известна цена вакцины от COVID-19 для животных

Стала известна цена вакцины от COVID-19 для животных

Стоимость российской вакцины против COVID-19 для животных со стороны разработчика составляет 588 рублей за две дозы, их будут вводить с промежутком в 21 день,... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:33

2021-03-31T13:33

2021-03-31T13:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

юлия мелано

здоровье - общество

общество

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Стоимость российской вакцины против COVID-19 для животных со стороны разработчика составляет 588 рублей за две дозы, их будут вводить с промежутком в 21 день, сообщила РИА Новости советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.Она указала, что Россельхознадзор ориентируется прежде всего на доступность вакцины и не преследуют коммерческие цели при продаже препарата. "Россельхознадзор специально рекомендовал "ВНИИЗЖ" установить минимальную цену на вакцину, чтобы сделать ее доступной", - сообщила советник главы ведомства.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, юлия мелано, здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)