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https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603615287.html
Стала известна цена вакцины от COVID-19 для животных
Стала известна цена вакцины от COVID-19 для животных
Стоимость российской вакцины против COVID-19 для животных со стороны разработчика составляет 588 рублей за две дозы, их будут вводить с промежутком в 21 день,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:33
2021-03-31T13:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
юлия мелано
здоровье - общество
общество
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Стоимость российской вакцины против COVID-19 для животных со стороны разработчика составляет 588 рублей за две дозы, их будут вводить с промежутком в 21 день, сообщила РИА Новости советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.Она указала, что Россельхознадзор ориентируется прежде всего на доступность вакцины и не преследуют коммерческие цели при продаже препарата. "Россельхознадзор специально рекомендовал "ВНИИЗЖ" установить минимальную цену на вакцину, чтобы сделать ее доступной", - сообщила советник главы ведомства.
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коронавирус в россии, юлия мелано, здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

Стала известна цена вакцины от COVID-19 для животных

13:33 31.03.2021 (обновлено: 13:45 31.03.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора / Перейти в фотобанкЛаборант демонстрирует емкость с вакциной против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"
Лаборант демонстрирует емкость с вакциной против COVID-19 для животных Карнивак-Ков - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Стоимость российской вакцины против COVID-19 для животных со стороны разработчика составляет 588 рублей за две дозы, их будут вводить с промежутком в 21 день, сообщила РИА Новости советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.
"Цена за две дозы вакцины составляет 588 рублей, их вводят с промежутком в 21 день. Это отпускная цена со стороны разработчика, "ВНИИЗЖ", - сказала Мелано.
Она указала, что Россельхознадзор ориентируется прежде всего на доступность вакцины и не преследуют коммерческие цели при продаже препарата. "Россельхознадзор специально рекомендовал "ВНИИЗЖ" установить минимальную цену на вакцину, чтобы сделать ее доступной", - сообщила советник главы ведомства.
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора / Перейти в фотобанкЛаборант демонстрирует емкость с вакциной против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"
Лаборант демонстрирует емкость с вакциной против COVID-19 для животных Карнивак-Ков - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора
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Лаборант демонстрирует емкость с вакциной против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЮлия МеланоЗдоровье - ОбществоОбществоРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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