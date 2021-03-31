https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603580391.html

Иммунолог оценил важность создания вакцины от COVID-19 для животных

Иммунолог оценил важность создания вакцины от COVID-19 для животных

Вакцина от коронавируса для животных поможет защитить их от вспышки заболевания после того, как люди получат коллективный иммунитет, однако когда именно она... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:05

2021-03-31T11:05

2021-03-31T11:13

владислав жемчугов

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вакцина от коронавируса для животных поможет защитить их от вспышки заболевания после того, как люди получат коллективный иммунитет, однако когда именно она понадобится, пока загадывать рано, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков сообщил журналистам, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных, ее массовое производство может быть запущено уже в апреле."Мы знаем, что коронавирусы распространены среди животных - почти все известные, за исключением нескольких, которые активны у человека - и вызывают у них тяжелейшие заболевания. Поэтому работы в области создания коронавирусных вакцин для животных велись давно, и я думаю, что уже есть такие вакцины в ветеринарии. В данный момент необходимо, конечно, делать вакцину против текущего коронавируса, поскольку одна из гипотез состоит в том, что в конце пандемии, когда все люди получат коллективный иммунитет на планете, вирусу необходимо будет "уйти в тень". Куда? В природу", - рассказал Жемчугов.Таким образом, по словам специалиста, COVID-19 в будущем может найти животных, иммунная система которых не будет его убивать. Такой "консенсус" был достигнут, например, с вирусом Эболы, который не убивает больших летучих мышей, а иммунитет мышей, в свою очередь, не губит вирус."Это так называемая природно-очаговая инфекция, которых очень много, включая, например, чуму, бешенство. Поэтому вакцина для животных очень нужна, а вот когда она понадобится конкретно, и для какого конкретно вида животных - пока остается под вопросом", - отметил Жемчугов.В качестве аналогии эксперт напомнил про новости об обнаружении на юге России нового для России вируса птичьего гриппа, который вызвал заболевание у нескольких рабочих птицефермы."Прозвучал комментарий, что срочно надо начинать работу над вакциной против этого вируса. Да, ее надо начинать, но для птиц, для кур. Потому что если мы подавим этот вирус среди кур, то мы резко уменьшим вероятность его мутаций, которые приведут к заболеваниям человека", - добавил Жемчугов.

https://ria.ru/20210215/dgtu-1597497802.html

https://ria.ru/20201219/zhivotnye-1589995512.html

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владислав жемчугов, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество