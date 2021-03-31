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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603556686.html
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных
Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков", заявил журналистам замруководителя Россельхознадзора... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T07:08
2021-03-31T10:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков", заявил журналистам замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.Препарат разработало подведомственное службе федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). "В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентах случаев были выработаны антитела к коронавирусу", — рассказал замглавы ведомства.Сейчас ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. По словам Савенкова, пока этот показатель составляет не менее шести месяцев."Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных", — добавил он.Замруководителя Россельхознадзора пояснил, что вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. В России пока официально установлены два факта заражения кошек коронавирусом: в Москве и Тюмени. По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, чаще всего происходящих при межвидовой передаче возбудителя."При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)", — сказал Савенков.Кроме того, подчеркнул он, животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, отличными от COVID-19.
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Вакцинация норки от COVID-19
Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков". В Россельхознадзоре показали, как прививают вакциной от коронавируса для животных - на примере норок.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), воз, москва, тюмень, общество

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

07:08 31.03.2021 (обновлено: 10:19 31.03.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора / Перейти в фотобанкВ России зарегистрирована первая в мире вакцина против COVID-19 для животных
В России зарегистрирована первая в мире вакцина против COVID-19 для животных - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / пресс-служба Россельхознадзора
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков", заявил журналистам замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.
Препарат разработало подведомственное службе федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ").
"В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентах случаев были выработаны антитела к коронавирусу", — рассказал замглавы ведомства.
Сейчас ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. По словам Савенкова, пока этот показатель составляет не менее шести месяцев.
"Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных", — добавил он.
Замруководителя Россельхознадзора пояснил, что вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. В России пока официально установлены два факта заражения кошек коронавирусом: в Москве и Тюмени. По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, чаще всего происходящих при межвидовой передаче возбудителя.
"При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)", — сказал Савенков.
Кроме того, подчеркнул он, животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, отличными от COVID-19.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ВОЗМоскваТюменьОбщество
 
 
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